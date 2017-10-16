Рабочее место толочинского анестезиолога — вся больница



Поиски средств, облегчающих боль, велись еще в древности. Они изготавливались из трав, кореньев, опия, конопли, белены и др. Обезболивание вызывалось также обильным кровопусканием, приемом вина или спирта, применением холода. Варварские методы, естественно, не давали должного эффекта и были чрезвычайно опасны. Изобретение анестезии явилось одним из главных открытий XIX века, которое позволило значительно продвинуть медицинские исследования, изобрести новые методики проведения операций и спасти жизни многих людей.

Сегодня анестезиологи избавляют людей от нечеловеческих болей и страданий. Именно они во время операции и в ближайшие часы после нее берут на себя ответственность за все процессы жизнеобеспечения организма. О специфике профессии анестезиолога-реаниматолога рассказал молодой специалист Толочинской ЦРБ Евгений Сипачев. После окончания лечебного факультета Витебского медицинского университета он вернулся по направлению домой в Толочин.

— Реанимация — это всегда ответственный и напряженный участок работы, — говорит Евгений Юрьевич. — К нам поступают с разными диагнозами — приходится оказывать помощь пациентам и терапевтического, и хирургического, и инфекционного, и акушерско-гинекологического, и педиатрического профилей, бывают и с психическими заболеваниями. Больные в отделениях реанимации находятся в тяжелом (часто бессознательном) состоянии. Занимаемся поддержанием параметров жизнеобеспечения (дыхания, кровообращения) не только при проведении анестезии, но и в раннем послеоперационном периоде. Только после полной стабилизации функций жизненно важных органов пациент переводится для дальнейшего лечения в профильные отделения.

В месяц поступает примерно 50 — 60 человек, это зависит от многих факторов, и цифры всегда меняются. В итоге за год через наше отделение проходит 500 — 600 человек. В отделении шесть койко-мест, из расчета по числу коек хирургического профиля. На каждую из них приходится кардиологический монитор для контроля пульса, давления, сатурации кислорода. Также на двух пациентов рассчитан аппарат искусственной вентиляции легких. Два года назад появился новый дефибриллятор. Неплохо бы обновить и дополнить имеющуюся аппаратуру в реанимации взрослым и детским дыхательными аппаратами, линеоматами (инфузионными насосами).

Реанимационное отделение, по признанию Евгения, не испытывает недостатка в среднем медперсонале, а вот врачей, к сожалению, не хватает. Вместе с заведующей отделением их трое, дежурят по очереди — сутки через двое. В работе молодому врачу часто приходится взаимодействовать с родственниками, которые переживают за пациентов. К каждому из них нужно найти подход, да и пациенты все индивидуальны.

Анестезиологи, как и хирурги, проделывают огромную и не менее важную работу. Вся больница — их рабочее место. Операционные, отделение интенсивной терапии и неотложной помощи, палаты — они работают везде.

Юлия КАПРАНОВА.

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