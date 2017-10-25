Первое дело – закалка

— Простуда — вещь заразная, передается при контакте с инфицированным человеком, когда в наши дыхательные пути попадают капельки слюны или мокроты больного, — поясняет врач-гигиенист Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Терешко. — И простужаемся мы чаще не потому, что попали под дождь или нас продуло на сквозняке. В холодную пору года мы большую часть времени проводим в закрытых помещениях, чаще контактируем с носителями вирусной инфекции.

Среди советов по профилактике простуды актуальны старые добрые: не переохлаждаться, беречь себя, одеваться по погоде. А еще организм важно закаливать. Один из самых эффективных методов — контрастные водные процедуры. Например, ножные ванны. Их необходимо делать ежедневно.

— Возьмите два тазика, с горячей(температура около 40 °С) и прохладной водой(не выше 30 °С) , — советует врач-гигие­нист. — На несколько секунд опустите ноги в горячую воду, потом — в прохладную, и так 3-4 раза. Раз в неделю принимайте общую теплую ванну, добавьте в нее морскую соль, эфирные мас­ла, настои трав. Постарайтесь, насколько это возможно, ограничить контакты с больными. Если же сами подхватили вирус, при чихании и кашле обязательно прикрывайте рот салфеткой, регулярно мойте руки, чаще проветривайте помещение.

Что касается антибиотиков, то эти лекарства нужны при осложнениях бактериальной природы, а вирусы их не боятся.

— Решение о применении антибиотиков может принять только лечащий врач, — категорична Валентина Терешко. Она советует: — Если у вас появились симптомы легкой простуды, то, вернувшись домой, снимите обувь, носки или колготки и походите босиком по ковру. Это не только расслабление для ног, но и массаж всех точек ступни, многие из которых отвечают за состояние носоглотки. Если температура начинает подниматься, не стоит сразу принимать жаропонижаю­щие медпрепараты. Повышение температуры — защитный механизм организма. Пить жаропонижающие необходимо, как правило, при температуре выше 38 °С.

Если температура невысокая, выпейте стакан горячего липового чая, после чего сразу ложитесь в постель. Хорошо повышает иммунитет черника. Поэтому не забывайте о черничном варенье или ягодах, протертых с сахаром.

Облегчит состояние простуженного организма и витамин С — знакомая всем аскорбиновая кислота.

— При начинающейся простуде, только без повышенной температуры, поможет баня, но без контрастного душа и холодного бассейна, — напоследок советует Валентина Терешко.

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