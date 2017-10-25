Коллективные усилия специалистов серковицкой амбулатории приносят свой положительный результат



По оценке руководства центральной районной больницы, лучшие положительные демографические показатели достигнуты в текущем году в зоне обслуживания Жукневского фапа и Серковицкой сельской врачебной амбулатории. Последнюю в один из дней с разрешения ее заведующей мы посетили, пообщались с персоналом и пациентами.

С большой теплотой отзывались о своем лечебном учреждении все без исключения люди, которых мы встретили на приеме к заведующей амбулаторией Юлии Бобрик. Время приема к врачу закончилось, но очередь не убавлялась. Подходили мамы с малышами, заглядывали школьники после занятий, и Юлия Викторовна методично в свой обеденный перерыв продолжала прием.

И без слов посетителей улавливалась обстановка доверия и добродушия к медсестрам и врачу, но пришедший на капельницу к процедурной медсестре Екатерине Васильевне Хадневич учитель местной школы Михаил Михайлович Примшиц не удержался от отклика на работу персонала: “Каждые полгода доводится проходить курс терапии, согласно предписаниям врачей, и обращаюсь за услугой в Серковицкую амбулаторию. Это позволяет обойтись без ожиданий в очереди, сэкономить время, получить качественную услугу, что ощущаю по состоянию здоровья и результатам лечения, которое в этой амбулатории по своему диагнозу прохожу уже много лет подряд. А то, что это учреждение здравоохранения востребовано в агрогородке, посмотрите хотя бы на возрастную категорию тех, кто сюда обращается. Что примечательно, само внимание со стороны персонала становится незаменимым средством и поддержкой, придает энергии и настроения…”

Такого же мнения о месте амбулатории в жизни сельчан и руководство местного сельхозпредприятия, которое по первому же зову откликается на оказание помощи в проведении неотложных работ, связанных с водоснабжением и водоотведением и других. Это своего рода благодарность за чуткость и внимание слаженному, умелому коллективу врачебной амбулатории, возглавляемой врачом общей практики Юлией Викторовной Бобрик.

За непродолжительный период, трудится она третий год после окончания медицинского университета, руководитель и врач в одном лице зарекомендовала себя высокопрофессиональным специалистом, отзывчивым человеком.

Подкупает, что здание амбулатории после проведенной в 2004 году реконструкции по программе строительства в Серковицах агрогородка хорошо сохраняется, эстетично и функционально по всем направлениям определенной для учреждения работы. Имеются аптека, физиокабинет, кабинет фельдшера, отделение дневного стационара, процедурный кабинет, лаборатория для проведения общих анализов и зубоврачебный кабинет, кабинет патронажной сестры. Объем возложенных на них обязанностей выполняют семь человек из числа медперсонала.

После завершения приема в амбулатории для врача работа продолжается по обслуживанию пациентов на дому. В зоне обслуживания вместе с Усвижбукским фапом находится 1447 человек. Добавляет проблем затянувшееся отсутствие на фапе фельдшера. Каждый первый и третий вторник месяца на прием в поселок выезжают или врач, или работник среднего медперсонала.

По состоянию на 1 сентября текущего года к прошлогоднему уровню снизилась как общая смертность (на 4 человека), так и смертность в трудоспособном возрасте (с 11 человек в 2016 году до 3 человек в этом году). Принятыми совместно с центральной районной больницей мерами удалось снизить смертность людей в трудоспособном возрасте от заболеваний системы кровообращения.

Приятно радует увеличение рождаемости. Сейчас до года здесь числится 14 малышей: 5 по Серковицам и 9 по Усвиж-Буку. В основном это вторые и третьи дети в семьях. В возрасте до 3 лет в агрогородке проживают 16 детишек.

Под постоянным наблюдением медперсонала находятся также инвалиды первой группы (14 человек), второй (21) и третьей группы (11 человек).

Население в основном пожилое, и особенно на селе. К ним на имеющемся в амбулатории автомобиле скорой помощи в оговоренное время с необходимой периодичностью добирается врач. Производятся осмотры, выполняются перевязки, корректируются способы лечения, довозятся подобранные под заболевание лекарственные средства. При отсутствии некоторых из них в своей аптеке производится срочный заказ на лекарственные формы в центральной аптеке г. Толочина.

Рабочий день врача всегда выходит за рамки определенного времени. Без этого, считает Юлия Викторовна, в работе на селе не обойтись. Ни один из пациентов, кого необходимо посетить, не остается без контроля и внимания как врача, так и других работников врачебной амбулатории. Нередко надо просто поговорить с человеком, морально и психологически его поддержать.

В этом тоже предназначение работника здравоохранения. Вместе с верой люди обретают надежду. С этого момента и устанавливается тот контакт с пациентом, который решает немалое число проблем.

Так работает врач общей практики Серковицкой СВА Юлия Бобрик, такие же требования она предъявляет к работе каждого из специалистов амбулатории. Коллективные, повседневные усилия приносят свой положительный результат.

Виктор БИРЮКОВ.

НА СНИМКЕ: медсестра дневного стационара Екатерина Хадневич.

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