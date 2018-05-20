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21 мая – Республиканский день профилактики меланомы

20.05.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Меланома - это разновидность рака кожи, при которой происходит поражение меланоцитов.
21 мая – Республиканский день профилактики меланомы

Ежегодно во всем мире регистрируется свыше 13000 случаев заболевания. Доля меланомы в структуре онкологических заболеваний составляет всего 2,3%, в то же время являясь причиной 75% смертей от рака кожи.

30 лет назад в Республике Беларусь ежегодно выявлялось 60 первичных случаев меланомы в год, а теперь эта цифра достигает 700, т. е. число регистрируемых случаев увеличилось более чем в 10 раз.

В большинстве случаев заболевают лица среднего возраста(40-45), однако в последнее время все чаще заболевание встречается у людей молодого возраста. Женщины болеют меланомой в 2 раза чаще мужчин. Люди со светлой кожей и волосами, голубыми и серыми глазами более подвержены данному типу рака кожи.

Одним из основных факторов развития меланомы является избыточное воздействие ультрафиолетового излучения. Чрезмерное пребывание на солнце значительно превышает риск развития заболевания. Ожог, пользование оборудованием искусственного загара также может привести к развитию рака кожи. Некоторые приборы для загара излучают ультрафиолетовую радиацию, уровень которой во много раз превышает уровень УФ радиации полуденного солнца во многих странах.

Меры, которые нужно предпринимать для снижения риска возникновения меланомы:

  • ограничение времени нахождения на открытом воздухе под воздействием солнечных лучей, которое наиболее выражено с 10 часов утра до 16 часов дня;
  • защита кожи с помощью одежды;
  • ношение солнцезащитных очков;
  • использование защитных кремов с фактором защиты не менее 15, не только в ясные, но и в облачные дни.
Солнцезащитные крема нужно наносить на открытые участки кожи за 30 минут до выхода на улицу и повторять каждые 2 часа.

Своевременная профилактика и диагностика позволит сохранить здоровье на долгие годы.

Ольга МАЦУТКЕВИЧ, врач дерматовенеролог.

 
 
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Меланома - это разновидность рака кожи, при которой происходит поражение меланоцитов.
 
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