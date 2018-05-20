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Ученые: поздний отход ко сну может привести к болезни Альцгеймера

20.05.2018 18:55 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Ученые: поздний отход ко сну может привести к болезни Альцгеймера
shutterstock.com

Ученые использовали фитнес-трекеры, чтобы в течение недели оценивать физическую активность 91 тысячи британцев. А затем участники эксперимента заполнили опросники, которые позволили оценить их психологическое состояние.

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Те, кто был менее активен днем и больше активен ночью, на 6−10% чаще страдали от депрессии и биполярного расстройства, реже описывали себя как счастливых людей и жаловались на чувство одиночества.

Исследователи утверждают: соблюдая режим дня, люди могут значительно снизить у себя риск развития психического расстройства. Комментируя исследование, Британская служба здравоохранения отметила, что следить за гигиеной сна очень важно: не засиживаться допоздна перед экраном телевизора или ноутбука; следить, чтобы в спальне было тихо, темно и свежо. Достаточная физическая активность в течение дня также поможет спать лучше.

 
 
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Те, кто нарушает свои циркадные ритмы, чаще подвержены психическим расстройствам. Исследование было опубликовано в журнале Lancet Psychiatry, пишет The Guardian.
 
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