Ученые: поздний отход ко сну может привести к болезни Альцгеймера

Ученые использовали фитнес-трекеры, чтобы в течение недели оценивать физическую активность 91 тысячи британцев. А затем участники эксперимента заполнили опросники, которые позволили оценить их психологическое состояние.

Те, кто был менее активен днем и больше активен ночью, на 6−10% чаще страдали от депрессии и биполярного расстройства, реже описывали себя как счастливых людей и жаловались на чувство одиночества.

Исследователи утверждают: соблюдая режим дня, люди могут значительно снизить у себя риск развития психического расстройства. Комментируя исследование, Британская служба здравоохранения отметила, что следить за гигиеной сна очень важно: не засиживаться допоздна перед экраном телевизора или ноутбука; следить, чтобы в спальне было тихо, темно и свежо. Достаточная физическая активность в течение дня также поможет спать лучше.