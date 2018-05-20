21 мая - День профилактики меланомы

Профилактика меланомы и рака кожи



Меланома - это злокачественная опухоль, берущая начало из эпителиальных клеток кожи. Меланома - самая агрессивная из всех известных злокачественных опухолей, быстро образует метастазы. В то же время предупредить развитие меланомы легче, чем другие виды рака. Для этого нужно только внимательно следить за родинками и пигментными пятнами на коже и знать, по каким признакам можно определить меланому.

Что такое меланома?

Меланома - это особо агрессивный вид рака кожи. Как правило, меланома берет начало из клеток кожи, синтезирующих пигмент, окрашивающий загоревшую кожу, родимые пятна или веснушки. Эти клетки называют меланоцитами, откуда и происходит название онкологического заболевания меланома.

Заболеваемость меланомой составляет около 8 случаев на 100 тысяч населения среди мужчин и около 12 случаев на 100 тысяч населения среди женщин. В отличие от других форм рака (злокачественных онкологических заболеваний), меланома чаще поражает людей молодого возраста (15-40 лет).

Чем опасна меланома?

Меланома быстро дает метастазы (даже при очень маленьких размерах), которые в течение несколько месяцев могут поразить основные жизненно важные органы (головной мозг, легкие, кости).

Откуда берется меланома?

Злокачественная меланома – пигментное образование кожи, возникающее из родинок или на «чистой коже» с неровными краями, бугристой поверхностью, неравномерной окраской различной интенсивности. Края меланомы нередко бывают окружены воспалительным ободком (ярко-красная полоска).

По каким признакам можно различить меланому?

Главные признаки, отличающие меланому:

Быстрый рост новой родинки или начало быстрого роста старой родинки до сих пор остававшейся неизменной.

Изменение контурной линии старой родинки (неровные, прерывистые края) или появление новой родинки с нечеткими краями.

Неравномерная окраска (различные оттенки коричневого, черные вкрапления, бесцветные участки) новой быстрорастущей родинки, или появление этих признаков у старой родинки.

Дополнительные признаки диагностики меланомы:

Увеличение размеров родинки больше 7 мм;

Появление зоны воспаления по краям пигментного образования кожи;

Кровоточивость и зуд пигментного образования кожи.

При выявлении этих признаков нужно немедленно обратиться к врачу-дерматологу. Чем раньше была обнаружена меланома, тем больше шансов на ее успешное лечение.

Кто рискует заболеть меланомой?

У некоторых людей, однако, чувствительность кожи к солнечной радиации выше ввиду наличия некоторых предрасполагающих факторов: большое количество веснушек на теле, наличие доброкачественных опухолей кожи, наличие атипичных невусов, светлая кожа, чувствительная к солнцу, работа на открытом солнечном свете.

Как защитить себя от меланомы?

Ввиду чрезвычайной опасности меланомы людям, подверженным большому риску развития этого заболевания (например, люди, проводящие много времени под открытым небом) рекомендуется соблюдать некоторые мере профилактики меланомы и других видов рака кожи. Для того чтобы уберечь себя от рака кожи:

Постарайтесь максимально ограничить время пребывания на солнце, особенно в обеденные часы.

Если пребывание на солнце неизбежно, защитите открытые участки кожи от воздействия прямых солнечных лучей: наденьте футболку с длинными рукавами, широкополую шляпу, штаны.

Находясь под прямыми лучами солнца, обязательно используйте солнцезащитный крем . Фактор защиты крема должен быть не меньше 15.

Изучите все главные и второстепенные признаки меланомы и по возможности обсудите их с врачом. Убедитесь в том, что точно знаете, как может выглядеть меланома и как ее отличить от обычной родинки.

Регулярно осматривайте всю поверхность кожи. Кожу спины и головы должен осмотреть ваш друг или родственник.

Обратитесь к врачу при обнаружении любого элемента кожи, вызывающего у вас подозрение.

Е. ШИХАЛЁВА, врач-валеолог Сморгонской ЦРБ.