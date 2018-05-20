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21 мая - День профилактики меланомы
21.05.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Профилактика меланомы и рака кожи
Что такое меланома?
Меланома - это особо агрессивный вид рака кожи. Как правило, меланома берет начало из клеток кожи, синтезирующих пигмент, окрашивающий загоревшую кожу, родимые пятна или веснушки. Эти клетки называют меланоцитами, откуда и происходит название онкологического заболевания меланома.
Заболеваемость меланомой составляет около 8 случаев на 100 тысяч населения среди мужчин и около 12 случаев на 100 тысяч населения среди женщин. В отличие от других форм рака (злокачественных онкологических заболеваний), меланома чаще поражает людей молодого возраста (15-40 лет).
Чем опасна меланома?
Меланома быстро дает метастазы (даже при очень маленьких размерах), которые в течение несколько месяцев могут поразить основные жизненно важные органы (головной мозг, легкие, кости).
Откуда берется меланома?
Злокачественная меланома – пигментное образование кожи, возникающее из родинок или на «чистой коже» с неровными краями, бугристой поверхностью, неравномерной окраской различной интенсивности. Края меланомы нередко бывают окружены воспалительным ободком (ярко-красная полоска).
По каким признакам можно различить меланому?
Главные признаки, отличающие меланому:
Дополнительные признаки диагностики меланомы:
При выявлении этих признаков нужно немедленно обратиться к врачу-дерматологу. Чем раньше была обнаружена меланома, тем больше шансов на ее успешное лечение.
Кто рискует заболеть меланомой?
У некоторых людей, однако, чувствительность кожи к солнечной радиации выше ввиду наличия некоторых предрасполагающих факторов: большое количество веснушек на теле, наличие доброкачественных опухолей кожи, наличие атипичных невусов, светлая кожа, чувствительная к солнцу, работа на открытом солнечном свете.
Как защитить себя от меланомы?
Е. ШИХАЛЁВА, врач-валеолог Сморгонской ЦРБ.
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Профилактика меланомы и рака кожи
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