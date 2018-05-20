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ВНИМАНИЕ! На территории Сморгони и Сморгонского района проходит акция «Безопасность»
21.05.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
В целях предупреждения несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий на объектах железнодорожного транспорта на территории Сморгони и Сморгонского района с 21 по 25 мая проходит основной этап специального комплексного мероприятия «Безопасность».
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В целях предупреждения несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий на объектах железнодорожного транспорта на территории Сморгони и Сморгонского...
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