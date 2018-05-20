В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, проводится в мире в третье воскресенье мая Международный День памяти людей, умерших от СПИДа, традиционно проводится во всем мире в третье воскресенье мая. Это делается с целью привлечения внимания мировой...

проводится во всем мире в третье воскресенье мая. Это делается с целью привлечения внимания мировой общественности к проблемам больных СПИДом и людей, живущих с ВИЧ, а также к распространению этого заболевания в мире. Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Согласно статистке Всемирной организации здравоохранения, на планете живет более 36 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Около 35 тысяч человек умерли от сопутствующих СПИДу болезней. Более 35 лет человечество знает о существовании ВИЧ — инфекции, знает основные пути заражения, но, к сожалению, каждый год количество вновь выявленных людей, инфицированных ВИЧ, увеличивается.