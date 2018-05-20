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Минздрав Украины поблагодарил Беларусь за помощь школьникам после ДТП под Каменцем

21.05.2018 13:46 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Министерство здравоохранения Украины выразило благодарность Беларуси за помощь школьникам, попавшим в ДТП под Каменцем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского Минздрава.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55724.php

Минздрав Украины поблагодарил Беларусь за помощь школьникам после ДТП под Каменцем

Встреча министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко и исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун прошла в Женеве, где сегодня открылась 71-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ульяна Супрун поблагодарила представителей Беларуси за помощь, оказанную украинским школьникам, попавшим в аварию в районе Каменца. Она отметила четкость и слаженность действий белорусских врачей, поблагодарила за оказанное внимание и заботу не только пострадавшим, но и родителям, прибывшим к детям из Украины. Валерий Малашко, который взял ситуацию под личный контроль, проинформировал о состоянии пациентов, пообещал и дальше держать украинскую коллегу в курсе событий.

 
 
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Министерство здравоохранения Украины выразило благодарность Беларуси за помощь школьникам, попавшим в ДТП под Каменцем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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