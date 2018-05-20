Минздрав Украины поблагодарил Беларусь за помощь школьникам после ДТП под Каменцем

Министерство здравоохранения Украины выразило благодарность Беларуси за помощь школьникам, попавшим в ДТП под Каменцем , сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского Минздрава.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55724.php

Читать полностью в источнике с фото:





Встреча министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко и исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун прошла в Женеве, где сегодня открылась 71-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ульяна Супрун поблагодарила представителей Беларуси за помощь, оказанную украинским школьникам, попавшим в аварию в районе Каменца. Она отметила четкость и слаженность действий белорусских врачей, поблагодарила за оказанное внимание и заботу не только пострадавшим, но и родителям, прибывшим к детям из Украины. Валерий Малашко, который взял ситуацию под личный контроль, проинформировал о состоянии пациентов, пообещал и дальше держать украинскую коллегу в курсе событий.