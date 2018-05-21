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Пинский центр гигиены предупреждает: не только ядовитые грибы могут нанести вред здоровью человека
22.05.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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Грибы начинают расти сразу после оттаивания почвы. Мицелий оживает, начинает развиваться и размножаться, как только сходит снег и верхний слой почвы прогревается.
— Всегда нужно проявлять осторожность при сборе ранних грибов, ведь среди них встречаются как съедобные, так и ядовитые виды, отметила в разговоре с корреспондентом pinsknews.by заведующая отделением гигиены питания Пинского зонального центре гигиены и эпидемиологии Виктория Вишневская. — Наиболее известными и широко встречающимися грибами, пригодными в пищу, являются сморчки.
— Гораздо чаще в лесах можно отыскать строчки гигантские, — предупредила Виктория Вишневская. — По-видимому, этот гриб более живуч и менее требователен к условиям обитания. Встречаются строчки под лиственными деревьями — осиной, ольхой, березой, часто растут вдоль гниющих веток и стволов, даже на пнях. У этого гриба мощная извилистая, бороздчатая ножка серовато-белого цвета, по размерам сравнимая со шляпкой. Шляпка строчка объемистая, неправильной формы, извилистая, похожая на извилины головного мозга. Окраска шляпки — светло-бурая, охристая, желтовато-коричневая.
— Действительно, строчки содержат ядовитые токсины, разрушающиеся при термической обработке, — отметила Виктория Вишневская. — Рекомендуется неоднократное кипячение этих грибов, что приводит к более полному разрушению токсинов и снижает риск отравления.
Чтобы избежать отравления грибами, необходимо научиться распознавать съедобные и ядовитые грибы. В наших лесах из ядовитых грибов чаще всего встречаются бледные поганки, мухоморы (красный, пантерный), ложные опенки.
Наиболее опасны из них бледные поганки. Ядовитые вещества этих грибов — фаллодин и аминитин — по своему действию подобны яду гадюк, вызывают неукротимое и прогрессирующее свертывание крови. Эти яды необычайно стойки, они не разрушаются ни при отваривании, ни при засолке грибов.
Яды мухоморов — мускарин и гносциамин — менее коварны, чем яды бледной поганки. Их действие проявляется очень быстро (через 1-2 часа после попадания в желудок), что позволяет своевременно принять экстренные меры.
Начинающему грибнику следует помнить, что не только ядовитые грибы могут нанести вред здоровью человека. Болезненные и опасные воспаления желудочно-кишечного тракта может повлечь за собой употребление в пищу переросших полуразложившихся грибов самых безобидных съедобных видов, когда под действием бактерий в грибной мякоти образуются опасные продукты распада белковых веществ. Во избежание неприятности, не подбирайте кем-то сорванные и брошенные грибы, какой бы красивой и заманчивой не была находка.
Вторая ошибка неопытных грибников — неумелое приготовление грибной пищи. Бывают случаи отравления свинушками, сморчками, валуями (их еще называют условно съедобными), которые рекомендуется хорошо прокипятить, промыть и только тогда готовить из них блюдо.
Первая помощь при отравлении грибами — пострадавшего надо уложить, укрыть чем-либо теплым. Всеми средствами вызвать энергичную рвоту, чтобы удалить из организма ядовитые вещества. Для этого можно дать больному соленной воды (одна чайная ложка соли на стакан воды), можно дать энтеросорбенты (активированный уголь, смекту), холодный чай. Обязательны грелка на ноги и холодный компресс на лоб. Категорически запрещается давать что-либо спиртное. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
Необходимо также помнить, что грибы – продукт скоропортящийся, поэтому их нужно перебирать и сортировать сразу. Не рекомендуется покупать грибы вне рынков, и не рассортированные по видовому составу.
— Родители должны помнить, что грибы должны быть исключены из рациона детей до 6-ти лет — детские отравления грибами протекают очень тяжело, легких случаев не бывает, подытожила заведующая отделением гигиены питания Пинского зонального центре гигиены и эпидемиологии Виктория Вишневская.
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> Грибы начинают расти сразу после оттаивания почвы. Мицелий оживает, начинает развиваться и размножаться, как только сходит снег и верхний слой почвы...
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