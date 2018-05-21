32 человека в Столинском районе ВИЧ-инфицированы

20 мая – Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. В канун этой даты корреспондент «НП» встретился с врачом-инфекционистом Ольгой Николаевной АРСЕНОВИЧ, которая по долгу службы должна глаза в глаза сказать своему пациенту о том, что он ВИЧ-инфицирован. И не просто сообщить эту грустную новость, но и морально поддержать, спланировать путь, по которому придётся дальше идти, чтобы жить…

Вовремя обнаружить

— Я часто говорю своим пациентам: ВИЧ – это не приговор, онкология по многим параметрам гораздо хуже, — с искренним оптимизмом говорит Ольга Николаевна.

Действительно, при грамотной и постоянной антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированные сегодня живут целые десятилетия, а иногда столько же, сколько и… здоровые люди! Причём, вирус лечится на самом высоком уровне, а достаточно дорогая терапия абсолютно бесплатная для пациента.

Хочется обратить внимание читателей на немаловажный факт: появились новые формы выявления ВИЧ. В аптеках продаются тесты, которые позволяют определить положительный или отрицательный анализ на ВИЧ по… слюне.

Как и раньше, анонимно можно сдать анализ на ВИЧ в процедурном кабинете (№ 54), оставив для связи лишь номер телефона. Правда, жители Столинщины этой «опцией» пользуются не очень активно. К примеру, с начала года решили обследоваться на ВИЧ всего два человека…

Анонимность диагноза гарантирована (медперсонал, разгласивший тайну пациента, привлекается – ни много ни мало – к УГОЛОВНОЙ ответственности).

Момент, который заставляет задуматься: даже сам пациент вправе не сообщать о своей болезни близким. Даже супруге(гу)! Но за распространение ВИЧ носителю вируса также грозит уголовная ответственность.

А носители кто?

Что касается социального статуса ВИЧ-инфицированных в нашем районе, то это далеко не наркоманы и асоциальные личности, как принято считать. За 4 месяца 2018 года основным путём передачи ВИЧ-инфекции в области явились сексуальные контакты – 81,3 процента, а инъекционное введение наркотиков – только в 17,3 процента случаев.

Время идёт, на смену инъекционным наркотикам пришли новые: синтетические таблетки, порошковый кокаин и др. Теперь главный путь передачи – половой. Только верность и ответственность за своего партнёра и свою семью могут оградить от ВИЧ.

Преобладающее количество ВИЧ-инфекции на Брестчине зарегистрировано в старших возрастных группах – от 30 лет и старше, в возрастной группе 15-19 лет случаев не зафиксировано.

В нашем районе есть ВИЧ-инфицированные семейные пары. Есть пары, в которых носителем ВИЧ является только один из супругов. Есть многодетные родители, дети которых, к счастью, здоровы. Есть несколько пациентов, которые ранее выезжали на сезонные заработки в Россию…

Обязать провериться на ВИЧ нельзя. Но есть определённые категории граждан, которые обязаны проходить эту проверку по долгу службы (медицинские работники, милиционеры) или в силу своих «слабостей» или психологического портрета (те, кто состоит на учёте у нарколога, психиатра, лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией). В обязательном порядке сдают анализ на ВИЧ беременные и женщины, которых готовят к гинекологическим операциям.

Естественно, тестируются на ВИЧ и группы контактов уже выявленных ВИЧ-инфицированных, если, разумеется, пациент готов делиться информацией, ибо опять же – имеет право этого и не делать. Тем самым, как мне кажется, ставя под угрозу будущее родных и окружающих…

32 человека ВИЧ-инфицированы

Что касается статистики. К сожалению, с каждым годом ВИЧ-инфицированных в Беларуси становится всё больше. В текущем году в Брестской области зарегистрировано 75 случаев ВИЧ-инфекции. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в соседнем Пинске – 43 процента от общего количества по области!

Что до Столинщины, то первых носителей ВИЧ на Столинщине зафиксировали в 80-е годы ХХ века. За всё время ведения статистики было зарегистрировано 55 ВИЧ-инфицированных. Так как лекарства от СПИДа (конечной стадии ВИЧ) нет, то эта цифра, естественно, уменьшалась из-за смерти больных.

На сегодня с диагнозом ВИЧ в районе насчитывается 32 человека (на деле – 39, но какая-то часть находится сейчас в местах лишения свободы, какая-то – выехала из Столинщины). Всего за четыре месяца 2018 года на Столинщине выявлено 6 носителей ВИЧ (1 человек в Столине и 5 – в районе).

С начала года родилось 3 ВИЧ-экспонированных ребёнка. Мамы малышей – носительницы ВИЧ. Дети рождены путём кесарева сечения в Пинске, в условиях специальной бригады для ВИЧ-инфицированных пациентов. Все три малыша здоровы. Но их ждут новые тесты в 9 месяцев и в 1,5 года и дальнейший контроль со стороны медиков за состоянием здоровья.

Умереть от… случайного секса?

Как рассказала корреспонденту Ольга Николаевна, Беларусь занимает активную позицию в достижении к 2020 году глобальной цели ООН «90-90-90» (90 процентов людей с ВИЧ должны быть диагностированы, 90 процентов должны получать антиретровирусную терапию, у 90 процентов, получающих терапию, должна быть достигнута неопределяемая вирусная нагрузка, а значит, они не смогут заражать других).

…Есть ли тревожные звоночки, которые подсказывают человеку, что он потенциальный носитель ВИЧ? На первых порах вирус практически бессимптомен. И оградиться от него можно только своей сознательностью и порядочностью: избегать случайных половых связей, пользоваться презервативами, проходить тест на ВИЧ «для себя», чтобы начать лечить вирус как можно раньше и увеличить свои шансы на долгую жизнь, а не жизнь, оборванную из-за случайного секса или наркотиков…

Важно знать!

ВИЧ-инфекция передаётся тремя путями: при незащищённом половом контакте; от больной матери ребёнку через плаценту или грудное молоко; при инъекциях, которые проводились нестерильными инструментами.

Вирус иммунодефицита человека НЕ передаётся: через рукопожатие, прикосновение, поцелуй; через пищу, воду; через общую посуду, полотенце, постельное бельё; при пользовании общим туалетом, ванной, баней, бассейном, общественным транспортом; воздушно-капельным путём (кашель, чихание, дыхание); вообще при каких-либо социальных контактах, при повседневном семейном общении под одной крышей, совместной рабочей деятельности, от животных и кровососущих насекомых, так как заболеть и переносить возбудитель может только человек!

Понять, чем отличается ВИЧ от СПИДа, можно на примере развития заболевания. С момента заражения вирус начинает «нападать» на клетки иммунитета — лимфоциты. Он проникает в них и размножается. Когда силы этих клеток иссякают, ВИЧ отправляется в путешествие по крови за новыми «жертвами». Процесс уничтожения лимфоцитов слишком быстр для организма: он не успевает вырабатывать достаточное количество новых клеток иммунитета, потому их общее число постепенно снижается. Когда в одном миллилитре крови остается 200 или меньше лимфоцитов, развивается синдром дефицита иммунитета, и врач меняет диагноз «ВИЧ-инфекция» на «СПИД» в карточке пациента.

Запомните: анонимно провериться на ВИЧ можно в ЛЮБОМ медицинском учреждении Беларуси, где есть процедурный кабинет (не только в Столине!).

Лилия ГУЩА

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