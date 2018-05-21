Берегите себя от кишечных инфекций. В Сморгонском районе в 2017 году было зарегистрировано 19 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями

В Республике Беларусь профилактике кишечных инфекционных заболеваний уделяется огромное внимание. На этом пути достигнуты определенные успехи, но кишечные инфекции на сегодняшний день остаются одной из серьезнейших проблем здравоохранения. К острым кишечным инфекциям относятся: дизентерия, сальмонеллез, гастроэнтерит, вирусный гепатит А, пищевые токсикоинфекции, брюшной тиф.

В последние годы значительно возросла роль вирусов в возникновении острых кишечных инфекций. Гастроэнтериты, вызванные ротовирусами и энтеровирусами, регистрируются все чаще. Острые кишечные инфекции распространяются в любое время года, вирусные - чаще в холодное время года с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пик заболеваемости бактериальными инфекциями приходится на теплый сезон.

В Сморгонском районе в 2017 году было зарегистрировано 19 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, вызванными патогенными микроорганизмами, из них 12 случаев - среди детского населения. Основными факторами передачи инфекции послужили: готовые кулинарные изделия из мяса курицы, молоко и молочные продукты, яйца от домашней птицы.

Как проявляются кишечные инфекции? Как правило, остро, с повышения температуры тела, жидкого стула, болей в животе, тошноты и рвоты.

Основные распространители кишечных инфекций - больные люди. Но настоящую скрытую угрозу представляют люди, больные настолько легко, что отказываются от обращения за медицинской помощью, именно среди них часто обнаруживаются носители патогенных микроорганизмов.

Не менее опасны и носители инфекции. Люди, не считая себя больными, зачастую не соблюдают основных мер предосторожности. В большинстве случаев мы буквально собственными руками заражаем себя, ведь заболевание развивается лишь в том случае, когда микробы проникают в организм через рот. С загрязненных рук микробы попадают в пищевые продукты, на предметы домашнего обихода, посуду. При этом зараженные продукты кажутся вполне свежими, пригодными к еде. Уже через два часа при комнатной температуре микроорганизмы размножаются и достигают такого количества, которое способно вызвать заболевание. В связи с этим следует помнить: продукты, особенно вареные, необходимо хранить на холоде, всячески оберегать их от мух и перед едой подвергать термической обработке.

Еще один важный путь передачи возбудителей - загрязненная вода. Заразиться можно, купаясь в открытых водоемах, ведь, нередко люди случайно заглатывают при этом воду.

Для предотвращений кишечных инфекций достаточно соблюдать простые правила:

Выбирайте безопасные пищевые продукты;

Употребляйте пищу по возможности сразу после приготовления;

Соблюдайте температурный режим при хранении пищевых продуктов;

Тщательно прогревайте приготовленную заранее пищу;

Не допускайте контакта между сырыми и готовыми продуктами;

Часто мойте руки;

Содержите кухню в чистоте;

Защищайте пищу от контакта с насекомыми, грызунами и другими животными;

Употребляйте только чистую, качественную воду.

Сохранить свое здоровье и здоровье близких совсем не сложно, достаточно соблюдать простые правила личной гигиены. Будьте здоровы!

Ирина КОЛЕСНИКОВА, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии