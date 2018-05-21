 Количество обращений по поводу укусов клещей по Ивьевскому району на 21 мая

Государственное учреждение информирует, что на 21.05. 2018 в медицинские учрежденияИвьевского района по поводу укусов клещей обратилось 14 человек, в т.ч. 3-е детей.
Первое присасывание отмечено 18 апреля.
Всего за апрель по поводу укусов клещами обратилось 6 человек, в т.ч 1 ребенок.
Места присасывания клещей за апрель:
В черте города (ул. Молодежная) – 1 чел.
г. Ивье (во дворе дома) – 3 чел.
д. Яхимовщина (во дворе дома) – 1 чел.
лес возле д. Кривичи – 1 чел.
За май 2018 года по поводу присасывания клещей в медицинские учреждения обратилось 8 человек, в т.ч. 2-ое детей.
Места присасывания клещей за май:
На берегу р. Неман – 1 чел.
г. Ивье (во дворе дома) – 2 чел.
парк Юратишки – 1 чел.
Морино (во дворе дома) – 1 чел.
лес возле д. Уртишки – 1 чел.
Зубковичи (во дворе дома) – 1 чел.
не знает – 1 чел.