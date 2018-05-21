﻿ Количество обращений по поводу укусов клещей по Ивьевскому району на 21 мая. 21.by
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Количество обращений по поводу укусов клещей по Ивьевскому району на 21 мая

22.05.2018 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Государственное учреждение информирует, что на 21.05. 2018  в медицинские учрежденияИвьевского района по поводу укусов клещей обратилось 14 человек, в т.ч. 3-е детей.

Первое присасывание отмечено 18 апреля.

Всего за апрель по поводу укусов клещами обратилось 6 человек, в т.ч 1 ребенок.

Места присасывания клещей за апрель:

В черте города (ул. Молодежная) – 1 чел.

г. Ивье (во дворе дома) – 3 чел.

д. Яхимовщина (во дворе дома) – 1 чел.

лес возле д. Кривичи – 1 чел.

 Количество обращений по поводу укусов клещей по Ивьевскому району на 21 мая

За май 2018 года по поводу присасывания клещей в медицинские учреждения обратилось 8 человек, в т.ч. 2-ое детей.

Места присасывания клещей за май:

На берегу р. Неман – 1 чел.

г. Ивье (во дворе дома) – 2 чел.

парк Юратишки – 1 чел.

Морино (во дворе дома) – 1 чел.

лес  возле д. Уртишки – 1 чел.

Зубковичи (во дворе дома) – 1 чел.

не знает – 1 чел.

Количество обращений по поводу укусов клещей по Ивьевскому району на 21 мая

 
 
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Государственное учреждение информирует, что на 21.05. 2018  в медицинские учрежденияИвьевского района по поводу укусов клещей обратилось 14 человек, в т.ч. 3-е...
 
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