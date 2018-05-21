Путевка в детский летний лагерь в среднем оценивается в Br430

Важно, что часть затрат на приобретение путевок будет производиться за счет средств предприятий, профсоюзных организаций, а также местных бюджетов.
Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит Br430. При этом компенсация от государства составит 43 % от стоимости или Br185.
Лагерь с дневным пребыванием оценивается в Br93. В этом случае родителям достаточно будет заплатить чуть менее 20 процентов от ее стоимости - Br17 .
Как сообщает
По предварительной оценке, в оздоровительных лагерях летом отдохнут более 377 тыс. детей, в том числе 14 тыс. детей-сирот и более 4 тыс. детей-инвалидов.