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Путевка в детский летний лагерь в среднем оценивается в Br430

22.05.2018 13:23 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Путевка в детский летний лагерь в среднем оценивается в Br430
Фото из открытых источников

Важно, что часть затрат на приобретение путевок будет производиться за счет средств предприятий, профсоюзных организаций, а также местных бюджетов.

Путевка в детский летний лагерь в среднем оценивается в Br430 В Беларуси уточнены правила организации отдыха в детских лагерях

Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит Br430.  При этом компенсация от государства составит 43 % от стоимости или Br185.

Лагерь с дневным пребыванием оценивается в Br93. В этом случае родителям достаточно будет заплатить чуть менее 20 процентов от ее стоимости - Br17 .

Как сообщает БЕЛТА, всего на проведение детской летней оздоровительной кампании из бюджета планируется направить Br43 млн (Br41 млн - на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря; Br1,5 млн - на приобретение путевок для льготных категорий детей; Br0,5 млн - на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных лагерей к работе в летний период).

По предварительной оценке, в оздоровительных лагерях летом отдохнут более 377 тыс. детей, в том числе 14 тыс. детей-сирот и более 4 тыс. детей-инвалидов.

 
 
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Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит Br430, с дневным пребыванием - Br93.
 
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