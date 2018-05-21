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Как можно заразиться клещевыми инфекциями, где исследовать клеща, какие меры необходимо предпринимать - на эти и другие вопросы ответил специалист

22.05.2018 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Вопросы А. Грицук, главному врачу ГУ "Ивьевский райЦГЭ":
- Как можно заразиться клещевыми инфекциями?
Заразиться клещевыми инфекциями можно после присасывания клеща и при употреблении сырого козьего молока от коз, подвергшихся укусам инфицированных клещей.
- Сколько человек обратилось по поводу укусов клещами в 2018 году и когда было первое присасывание?
Первое присасывание клеща в этом году было зарегистрировано 18 апреля в районе улицы Молодежной (в 2017 году первое присасывание было зарегистрировано 30 марта). На 18.05.2018 по поводу укусов клещами обратилось 13 человек, в том числе 2-ое детей.
- В какой местности нашего района наиболее часто можно "встретить клеща"?
Если говорить о конкретных случаях обращения граждан в этом году по поводу укусов клещей, то наиболее часто происходило присасывание их во дворах домов (частные подворья, дачные участки) - 7 случаев, 2 случая были в лесу, 1 - в лесопарковой зоне, 1 случай - на реке Неман и 1 - в черте города (1 человек не знает, где произошел укус клеща).
- Где можно исследовать клеща?
Хочу сразу предупредить: не надо терять время на исследование клеща и ожидание результата исследования, для того чтобы не упустить время профилактического лечения. Во-вторых, клещ может быть заражен несколькими (2-3 и более) возбудителями инфекций, а исследование проводится в основном на Лайм-боррелиоз, и, получив отрицательный результат на исследование и соответственно не пролечившись, можно заразиться другими клещевыми инфекциями.
Исследование клеща только платное. Стоимость исследования 26 рублей (стоимость может меняться). Клеща необходимо доставить самому пострадавшему от его укуса. При этом клещ должен быть целым и правильно упакованным. Исследование проводится на договорной основе после оплаты.
Исследования проводятся в г. Лида, ул. Черняховского,1 (Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии), г. Гродно, пр. Космонавтов, 58 (Гродненский областной центр гигиены эпидемиологии и охраны здоровья), время работы лабораторий с 8.30 до 16.00 (понедельник-пятница) и с 8.30 до 13.00 в субботу.
- Какие меры по защите частного домовладения и дачного участка можно предпринять в нашем районе?
Основным мероприятием, направленным на снижение численности клещей и минимизацию их контакта с населением, является содержание территории населенных пунктов, дачных участков, частных домовладений в удовлетворительном состоянии, в том числе необходимы благоустройство и очистка территории от сухостоя, валежников и кустарников, скашивание травы и удаления сорняков, привлекающих клещей.
Есть еще и химический метод борьбы с клещами (акарицидная обработка территорий). Для того, чтобы провести акарицидную обработку своей территории, необходимо в нашем районном центре гигиены и эпидемиологии заключить договор на ее проведение, оплатить стоимость обработки (40 рублей за 1000 квадратных метров) и хорошие погодные условия.
Еще одной мерой профилактики и защиты от клещевого энцефалита является прививка. Прививки надо делать заблаговременно. Первую прививку - примерно за месяц до выхода в лес (февраль-март). Вакцинация осуществляется в несколько этапов (в зависимости от имеющейся вакцины): например, осенью (первая прививка - в октябре, вторая прививка - ноябре), третья прививка - через год после второй. Вакцина действует в течение трех лет, а это значит, что каждые три года нужно будет делать прививку.
Вакцины для населения платные. И если вы хотите привиться от клещевого энцефалита, то вам необходимо обратиться к своему участковому врачу, чтобы заказать вакцину заранее.
Против Лайма-боррелиоза прививки не делают (нет вакцины).
Во время нахождения в лесных массивах максимально прикрывайте тело, надевайте светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинными рукавами и капюшоном, брюки заправляйте в носки, на ноги обувайте сапоги. Осматривайте свою одежду каждые 2-3 часа, периодически проводите тщательную проверку, обращая особое внимание на следующие части тела: шея, подмышки, паховая область, ушные раковины - в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, клещи чаще всего присасываются именно там. В конце дня, перед сном, обязательно осматривайте друг друга: за ушами, на шее, на груди, в промежностях, в паховых областях, в мошонке, под коленями, на сгибах локтей, в подмышечных впадинах. Используйте противоклещевые репелленты, продающиеся в аптеках, парфюмерных и хозяйственных отделах магазинов. Осматривайте букеты из лесных, домашних, полевых цветов, привезенных в квартиру.
Во избежание заражения клещевым энцефалитом алиментарным путем передачи (через пищеварительный тракт), употребляйте молоко (особенно козье) только после кипячения.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вопросы А. Грицук, главному врачу ГУ "Ивьевский райЦГЭ": - Как можно заразиться клещевыми инфекциями?Заразиться клещевыми инфекциями можно после присасывания...
 
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