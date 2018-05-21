ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

7 «да» и 13 «нет» для жизни. Советы онколога, которые помогут избежать рака

22.05.2018 15:31 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
7 «да» и 13 «нет» для жизни. Советы онколога, которые помогут избежать рака
shutterstock.com

7 «да» и 13 «нет» для жизни. Советы онколога, которые помогут избежать рака
Нажмите для увеличения Фото: АиФ

Комментарий специалиста

7 «да» и 13 «нет» для жизни. Советы онколога, которые помогут избежать ракаВрач-онколог биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий Олькин:

— Рак — это «болезнь генов». Генетические изменения, способствующие развитию рака, могут быть унаследованы от родителей, а могут возникать в течение жизни как следствие ошибок, возникающих в результате деления клеток или воздействия канцерогенных веществ, которые повреждают ДНК. Это могут быть химические вещества в табачном дыме или ультрафиолетовые солнечные лучи и т. д. Доказано — провоцирует рак желудка употребление горячей еды, которая обжигает слизистую. Есть данные, что развитие рака груди провоцирует ношение тесных, травмирующих бюстгальтеров, нарушающих кровообращение в молочных железах. Считается, что рак может спровоцировать еда (например, красное мясо), — но исследований, убедительно это доказывающих, не проводилось.

7 «да» и 13 «нет» для жизни. Советы онколога, которые помогут избежать рака Съездил на отдых - привёз рак? Онколог о вреде солнца и мифах о меланоме

Народными рецептами онкологию нельзя ни предотвратить, ни вылечить. Прогресса в лечении рака удалось добиться только с помощью высокоинтенсивной химиотерапии. Сравнивать её с народными методами — всё равно что сопоставлять игрушечную машинку с космической ракетой. Более того, приём народных средств создаёт опасную иллюзию защищённости, из-за которой человек может пропускать необходимые исследования, которые помогают выявить болезнь на ранней стадии.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генетические изменения, способствующие развитию рака, могут быть унаследованы от родителей, а могут возникать в течение жизни как следствие ошибок, возникающих в...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Как можно заразиться клещевыми инфекциями, где исследовать клеща, какие меры необходимо предпринимать - на эти и другие вопросы ответил специалист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика