7 «да» и 13 «нет» для жизни. Советы онколога, которые помогут избежать рака

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Комментарий специалиста

Врач-онколог биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий Олькин:

— Рак — это «болезнь генов». Генетические изменения, способствующие развитию рака, могут быть унаследованы от родителей, а могут возникать в течение жизни как следствие ошибок, возникающих в результате деления клеток или воздействия канцерогенных веществ, которые повреждают ДНК. Это могут быть химические вещества в табачном дыме или ультрафиолетовые солнечные лучи и т. д. Доказано — провоцирует рак желудка употребление горячей еды, которая обжигает слизистую. Есть данные, что развитие рака груди провоцирует ношение тесных, травмирующих бюстгальтеров, нарушающих кровообращение в молочных железах. Считается, что рак может спровоцировать еда (например, красное мясо), — но исследований, убедительно это доказывающих, не проводилось.

Народными рецептами онкологию нельзя ни предотвратить, ни вылечить. Прогресса в лечении рака удалось добиться только с помощью высокоинтенсивной химиотерапии. Сравнивать её с народными методами — всё равно что сопоставлять игрушечную машинку с космической ракетой. Более того, приём народных средств создаёт опасную иллюзию защищённости, из-за которой человек может пропускать необходимые исследования, которые помогают выявить болезнь на ранней стадии.