Счастливое материнство





Рождение ребенка — главное событие в жизни каждой женщины. К нему следует готовиться заблаговременно и очень ответственно. Ведь от того, как будут проходить беременность и роды у матери, напрямую зависит здоровье малыша. О чем же должны знать будущие мамы и какие правила соблюдать? Об этом и многом другом беседуем с районным акушер-гинекологом Г.С. Войтехович.

— Галина Стани-славовна, нужно ли планировать беремен-ность?

— Зачастую новость об «интересном положении» является неожиданностью. Мы, медики, постоянно призываем женщин к планированию беременности. Ребенок должен быть желанным — это во-первых, а во-вторых, у будущих родителей должно быть время на то, чтобы максимально укрепить здоровье, отказаться от вредных привычек. Сделать все возможное, чтобы зачать здорового малыша.

— С чего нужно начинать супругам?

— Для начала прийти на прием к врачу, обследоваться — это должна сделать не только будущая мама, но и отец. Если есть заболевания, пролечить их. Ликвидировать все возможные очаги инфекции. Обязательно посетить стоматолога для санации ротовой полости. После того, как супруги сдадут необходимые анализы, пройдут курс лечения (если это необходимо), рекомендуем принимать как женщине, так и ее супругу фолиевую кислоту. Этот препарат предупреждает развитие пороков у плода.

— Желанная беремен-ность наступила… Ваши рекомендации.

— Думайте о здоровье своем и будущего ребенка. К сожалению, есть мамы, которые в период беременности курят, употребляют спиртное. Оправдания этим поступкам нет. Нельзя носить тесные брюки и обувь на высоком каблуке. Это тоже отражается на здоровье будущего малыша.

Основные же рекомендации традиционные. Больше гулять, хорошо питаться. В рационе должно быть достаточное количество овощей, фруктов, мяса. И еще поменьше стрессов! Беременность — такой период в жизни женщины, когда особенно нужны и важны внимание и поддержка…

— Стоит ли менять привычный образ жизни?

— Многие молодые мамы воспринимают беременность как болезнь. Отказываются делать работу по дому, ходить в магазин, даже гулять. Беременность — физиологический процесс, а не болезнь. И таким отношением женщины наносят вред не только себе, но и здоровью будущего малыша. Я не призываю их к тяжелому труду, но кардинально менять образ жизни также не следует. Привыкли к физическим нагрузкам, к примеру, в огороде, — пожалуйста! Если чувствуете себя хорошо, почему бы не прополоть грядки? Хочу обратиться к мамам беременных, то есть к будущим бабушкам. Не стоит чрезмерно опекать своих взрослых дочек. Ведь они скоро сами станут матерями.

— Что пожелаете тем женщинам, которые сейчас собираются стать матерями?

— Конечно же, здоровья. А также позитивного отношения к жизни и уверенности в том, что беременность и роды пройдут благополучно. Женщины не должны бояться родов. Напротив, данное событие нужно воспринимать, как особо торжественный день в своей жизни. Ведь это день рождения вашего ребенка.

Наталья ИВУТЬ.

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