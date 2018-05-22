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Дурят голову. Как понять, что ребенок употребляет спайсы?

23.05.2018 12:02 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Дурят голову. Как понять, что ребенок употребляет спайсы?
Реакции могут быть разные. Итог - один. © / Фото из открытых источников

Дурят голову. Как понять, что ребенок употребляет спайсы?По словам начальника управления судебно-медицинских экспертиз управления ГКСЭ по Минской области Василия БУРАКА, выделяют три основных вида реакций при употреблении спайсов, или курительных смесей.

Местные реакции

- В результате непосредственного раздражающего действия вещества на слизистые оболочки появляются кашель, слёзотечение, осиплость горла. Регулярное попадание наркотика на слизистую вызывает хронические воспалительные процессы в дыхательных путях (фарингиты, ларингиты, бронхиты). Доказано, что длительное и систематическое употребление может привести к возникновению злокачественных опухолей ротовой полости, глотки, гортани и бронхов.

Центральные реакции

Как сообщил эксперт, воздействие психотропа на центральную нервную систему зависит от состава смеси. Поэтому реакции, описанные пациентами, бывают весьма многообразными: это и  эйфория, и беспричинный смех или плач, и нарушение способности сосредоточиться, и дезориентация в пространстве и времени (большинству из тех, кто употребляет смеси, кажется, будто время останавливается), а также зрительные и слуховые галлюцинации, полная утрата адекватности и контакта с реальностью, погружение в собственные переживания.

- При этом многие говорят о появлении страха, паники, субъективно описывают жар, из-за которого порой стараются снять одежду, испытывают нехватку кислорода, вследствие чего хотят выйти на свежий воздух, разбивая окна, двери и шагая в открытое пространство. Это часто приводит к падению с высоты. Также доказано, что систематическое употребление наркотиков вызывает необратимые деструктивные процессы в центральной нервной системе: снижается внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная деятельность, появляется склонность к депрессиям.

Дурят голову. Как понять, что ребенок употребляет спайсы?
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Токсические реакции

- Недозированное поступление сильнодействующих веществ в организм, - обращает внимание Василий Бурак, - может вызвать непредсказуемые эффекты, в том числе тошноту, рвоту, сердцебиение, повышение артериального давления, расширение зрачков с отсутствием фокусировки взгляда, серьезное психомоторное возбуждение, судороги и потерю сознания, вплоть до комы.

С такими симптомами во всем мире госпитализируют сотни и  тысячи потребителей синтетических психотропов, в основном это подростки и молодые люди до 25 лет. У пациентов в крови наркотических веществ не обнаруживают, а потому диагностировать отравление и назначить адекватное лечение очень непросто.

Дурят голову. Как понять, что ребенок употребляет спайсы?
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Летальный исход

- Синтетические психотропные вещества наносятся на марки, траву так называемым «кустарным» неконтролируемым методом, соответственно реальная  дозировка вещества в каждой марке либо в траве (спайсы) всегда различна, а так как разница между галлюциногенным и токсическим эффектом минимальна, то малейшая передозировка может привести к летальному исходу. Такие психотропы плохо сказываются на психоэмоциональном здоровье людей и организме в целом, вызывая угнетение дыхательного центра и гипоксию головного мозга, способствуя  развитию постгипоксической энцефалопатии, отеку и дислокации головного мозга, а также вызывают необратимые изменения в других жизненно важных органах, таких как сердце, печень, почки и другие. Порой достаточно однократного употребления психотропных веществ для наступления смерти.

Максим СЕРГЕЕНКО

 

 
 
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Какие симптомы могут свидетельствовать, что ребенок употребляет курительные смеси?
 
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