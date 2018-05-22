«Мне с ним скучно». Как научиться играть с ребенком

Если это может вас утешить - вы не одиноки. Большинству мам-интровертов трудно играть с собственными детьми. Но есть техники, которые вам помогут справиться со скукой. Чтобы совместные игры были в радость, воспользуйтесь несколькими нехитрыми советами.

Отдохните

Если вы ощущаете эмоциональное выгорание (опустошение, усталость, раздражение) и получить удовольствие от игры не получается никаким образом, лучше даже не пытаться. На денек отправьте малыша в гости к бабушке или воспользуйтесь услугами няни, а сами сходите в кино, встретьтесь с друзьями или займитесь шопингом. Так вы сможете зарядиться силами, и игра с ребенком не будет казаться тяжелой повинностью.

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Себе - игрушку

Купите новые игрушки. Не только те, которые захочет ваш ребенок, но и те, которые понравились вам. Если вы давно мечтали приобрести беременную Барби или набор для создания браслетов, не отказывайте себе в этом. Обратите внимание, как мужчины выбирают игрушки для сыновей: берут те, в которые хотели бы поиграть сами. Папы покупают радиоуправляемые машинки, вертолеты, электрогитары, а потом играют с ними с не меньшим восторгом, чем дети.

Больше позитива

Играйте как ребенок! Не понарошку, а по-настоящему! Почему бы вам на полчаса не забыть, что вы мама, которая ежесекундно страхует своего малыша от падений и ушибов? Попробуйте вжиться в роль - и вы сумеете заразиться детским задором. Кстати, папы в этом большие молодцы. Они не подыгрывают, а играют!

Причем играйте в игры, которые подарят вам букет положительных эмоций. Забавы вроде «ку-ку», «шляпы», «ладушек», «козы рогатой» действуют безотказно. Они вызывают у ребенка взрыв смеха, а родители в ответ не в силах удержаться от широкой улыбки.

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Совмещайте

Превращайте скучные домашние дела в совместные игры. Доверьте крохе веник или дайте кусочек теста с формочками. Правда, будьте готовы к тому, что за совмещение приятного с полезным придется расплатиться незапланированной уборкой. И отдыхать можно играя! Если вы весь день хотите наконец-то присесть, это вполне реально сделать. Поиграйте с ребенком в «чаепитие». Разлейте по детским чашкам теплый чай, рассадите кукол и «поите» их, пока не «напьются». Так вы немного отдохнете, а заодно познакомите ребенка с новыми словами: «блюдце», «налей», «сахарница», «чайная ложка».