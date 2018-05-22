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С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 864 человека, в том числе вчера, 22 мая, – 48 человек

23.05.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Больше всего обращений – 30 – вчера зафиксировано в Гродно и Гродненском районе. Чаще всего от клещей пострадали садоводы-любители с дачных участков на территории Подлабенского, Коптевского (11 случаев), Гожского сельсоветов. Пополнили эту статистику и жители частных домов в Коптевском и Скидельском сельсоветах, на улице Тетки в Гродно.
С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 864 человека, в том числе вчера, 22 мая, – 48 человек
В лесных массивах урочища Пышки и в Грандичах, а также на территории агрогородка Гожа зафиксированы 4 случая. 

По-прежнему не теряет актуальности использование перед прогулками на природе средств, отпугивающих клещей, в Гродно. 

С осторожностью нужно гулять в лесных массивах микрорайона Рабиновского в Лиде, а также в деревнях Дакудово  и Малейковщина Лидского района. Случаи укусов за вчерашний день фиксировались также на улице Кооперативной в райцентре и на дачном участке в деревне Белогруда. 

В Слонимском районе за минувшие сутки в организации здравоохранения по поводу укусов клещей обратились 4 человека и все они «подобрали» кровососов после прогулок в лесных массивах Жировичского лесничества и в районе деревень Воробьевичи, Чемеры и Загриньково. 

Трижды за консультацией и помощью к медикам обращались жители Дятловского района. В одном случае клещ «прицепился» на территории частного домовладения  в деревне Ногородовичи. Еще два случая – в городском поселке Новоельня и деревне Новоселки.

Единичные случаи зафиксированы в Щучинском, Мостовском, Берестовицком, Свислочском, Новогрудском, Ошмянском и Ивьевском районах. 

Служба информации «ГП»
 
Теги: Гродно
 
 
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Больше всего обращений – 30 – вчера зафиксировано в Гродно и Гродненском районе. Чаще всего от клещей пострадали садоводы-любители с дачных участков на территории...
 
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