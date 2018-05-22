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Лоевчанам о порядке проведения медицинских осмотров
23.05.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
Работодатель обязан организовывать прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров для работников, а в случае их непрохождения — отстранить от работы.
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Работодатель обязан организовывать прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров для работников, а в случае их непрохождения —...
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