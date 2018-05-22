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Лоевчанам о порядке проведения медицинских осмотров

23.05.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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Лоевчанам о порядке проведения медицинских осмотровРаботодатель обязан организовывать прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров для работников, а в случае их непрохождения — отстранить от работы.
Предварительный медицинский осмотр проводится единожды в момент поступления на работу, чтобы проверить справится ли работник с возложенной на него нагрузкой, позволит ли ему здоровье выполнять профессиональные обязанности, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний. Категории сотрудников, для которых предварительные медосмотры являются обязательными — это несовершеннолетние, граждане и трудящиеся на тяжелых производствах, работники пищевой промышленности и торговли, а также все, чья профессия связана с обучением детей и лечением людей.
Периодические медицинские осмотры проводятся поэтапно с целью выявления заболеваний предотвращающих развитие опасных болезней, которые в последствии могут привести к нетрудоспособности, а также с целью предупреждения несчастных случаев на производстве. Периодические медицинские осмотры работников также позволяют следить за общим состоянием здоровья человека, где существуют тяжелые условия труда. Внеочередные медицинские осмотры проводятся на основании медицинских рекомендаций.
Для проведения медицинского медосмотра организация должна подготовить пакет документов: договор с медучреждением на проведение медицинского обследования, список контингентов, а также направление на медицинский осмотр.
В последующем организация должна ознакомить работника, подлежащего медицинскому осмотру с календарным планом прохождения медицинского осмотра и выдать ему направление.
После завершения медицинского осмотра медицинским учреждением выдается справка о состоянии здоровья работника, и при проведении периодического медосмотра работников в дополнение — заключительный акт в организацию.
Л. Примак, помощник врача гигиениста Лоевского районного ЦГЭ.

 
 
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Работодатель обязан организовывать прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров для работников, а в случае их непрохождения —...
 
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