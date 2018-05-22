



В рамках празднования Международного дня семьи в женской консультации районной поликлиники прошла мини-акция под названием «Все начинается с семьи». В ней приняли участие врачи акушер-гинекологи Л. Но­вик и Е. Федорович, пациентки женской консультации, в т.ч. беременные женщины.

Врачи акушеры-­гинекологи рассказали о значении семьи и детей в жизни каждой женщины, вреде абортов для здоровья и репродуктивной функции женщины, о планировании беременности и пр. В ходе акции желающие могли получить консультацию по тем или иным интересующим их вопросам. Раздавались памятки, буклеты и листовки о профилактике женских болезней, болезней, передаваемых половым путем, профилактике неинфекционных заболеваний и пр.

Н.Сакович,

фельдшер-валеолог.