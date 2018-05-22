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«Все начинается с семьи»
23.05.2018 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь
В рамках празднования Международного дня семьи в женской консультации районной поликлиники прошла мини-акция под названием «Все начинается с семьи». В ней приняли участие врачи акушер-гинекологи Л. Новик и Е. Федорович, пациентки женской консультации, в т.ч. беременные женщины.
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В рамках празднования Международного дня семьи в женской консультации районной поликлиники прошла мини-акция под названием «Все начинается с семьи». В
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