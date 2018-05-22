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Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне появились в аптеках Пинска
23.05.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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Самотестирование – это самый простой, быстрый и результативный способ узнать свой ВИЧ-статус. Теперь приобрести слюновой экспресс-тест на ВИЧ можно по цене 5 рублей 90 копеек в следующих аптеках Пинска:
— Однако, стоит помнить, что экспресс-тест – это лишь первичное звено в постановке диагноза, для его подтверждения необходимо пройти тестирование в медицинском учреждении методом ИФА, — подчеркнула врач-эпидемиолог Пинского центра гигиены Виктория Шитько.
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