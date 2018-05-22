Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне появились в аптеках Пинска



— Республика Беларусь занимает активную позицию и заинтересованность в достижении к 2020 году глобальной цели Организации Объединенных Наций «90-90-90» (90% людей с ВИЧ должны быть диагностированы, 90% диагностированных должны получать медицинскую помощь и антиретровирусную терапию, а у 90% получающих терапию должна быть достигнута неопределяемая вирусная нагрузка), рассказала корреспонденту pinsknews.by врач-эпидемиолог Пинского центра гигиены Виктория Шитько.

Самотестирование – это самый простой, быстрый и результативный способ узнать свой ВИЧ-статус. Теперь приобрести слюновой экспресс-тест на ВИЧ можно по цене 5 рублей 90 копеек в следующих аптеках Пинска:

№ 47, ул. Кирова, 2

№ 65, пл. Ленина, 4а

№ 107, ул. Брестская, 76

№ 134, ул. Центральная, 17б

№ 178, ул. Рокоссовского, 33, к. 1

№ 215, ул. Первомайская, 153

№ 219, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 48

№ 237, пр-т Жолтовского, 51

— Однако, стоит помнить, что экспресс-тест – это лишь первичное звено в постановке диагноза, для его подтверждения необходимо пройти тестирование в медицинском учреждении методом ИФА, — подчеркнула врач-эпидемиолог Пинского центра гигиены Виктория Шитько.