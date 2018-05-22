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Специалист Центра гигиены рассказал об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в Пинске и районе

23.05.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Ежегодно третье воскресенье мая во всех странах мира отмечается День памяти людей, умерших от СПИДа. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в 1978 году в США. С тех пор ВИЧ унес более 34 миллионов человеческих жизней. За весь период наблюдения в г. Пинске умерло 225 человек, в Пинском районе – 30 человек.

Специалист Центра гигиены рассказал об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в Пинске и районе
— Случаи заболевания чаще регистрируется среди лиц в возрасте 25-39 лет. В половой структуре заболеваемости преобладают мужчины. Заболеваемость выше среди неработающего населения, однако в последние годы отмечается увеличение удельного веса социально благополучного работающего  населения в структуре заболеваемости, — отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-эпидемиолог, pаведующая противоэпидемическим отделением ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» Виктория ШИТЬКО.

Существует три пути передачи ВИЧ-инфекции: парентеральный (через кровь), половой и вертикальный (от матери ребенку).

По состоянию на 1 мая 2018 года в Республике Беларусь зарегистрировано 25 479 случаев ВИЧ-инфекции. За январь-апрель 2018 года выявлено 793 ВИЧ-инфицированных лица. В Брестской области за весь период наблюдения зарегистрировано 1 958 случаев ВИЧ-инфекции. За январь-апрель 2018 года выявлено 75 ВИЧ-инфицированных лиц.

Город Пинск по количеству ВИЧ-инфицированных занимает первое место по Брестской области и шестое место в Республике Беларусь после городов Минск, Светлогорск, Солигорск, Гомель, Жлобин.

По состоянию на 1 мая 2018 года в Пинске зарегистрирован 841 случай ВИЧ-инфекции, количество людей живущих с ВИЧ – 615, показатель распространенности составил 447,9 на 100 тыс. населения. За январь-апрель 2018 года выявлено 28 ВИЧ-инфицированных лиц (за январь-апрель 2017 года – 22 случая). Показатель заболеваемости составил 20,4 на 100 тысяч населения (в 2017 году – 15,9 на 100 тысяч населения), что выше прошлогодних показателей в 1,3 раза, а также выше областных и среднереспубликанских показателей.

От разных причин (связанных и несвязанных с ВИЧ-инфекцией) умерло за все годы наблюдения 226 человек, в т.ч. за январь-апрель 2018 года – 8 человек, в том числе в 3-4-й клинических стадиях –  6 человек.

Из 28 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции за январь-апрель 2018 года наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено среди лиц старше 40 лет – 53,6% (15 сл.), 35-39 лет – 28,6% (8 сл), 30-34 года – 17,9% (5 сл.). Удельный вес в структуре заболеваемости мужчин выше, чем женщин и составляет 67,9% (19 случаев).

Анализ путей передачи за январь-апрель 2018 года показал, что на половой путь передачи приходится 71,4% (20 сл.), на инъекционный путь передачи – 28,6% (8 сл.). Анализ путей передачи за январь-апрель 2018 года, как и на протяжении последних 5-ти лет, показывает преобладание полового пути передачи.

За весь период наблюдения в Пинском районе зарегистрировано 108 случаев ВИЧ-инфекции. За январь-апрель 2018 года выявлено 4 случая ВИЧ-инфекции. За весь период наблюдения в Пинском районе умерло 30 человек, в том числе в 3,4 клинических стадиях – 19 человек. Удельный вес ВИЧ-инфицированных мужчин выше, чем женщин в 1,6 раза и составляет 62% от всех случаев.

По кумулятивным данным в возрастной структуре наибольший удельный вес из числа ВИЧ-инфицированных приходится на лиц старше 40 лет – 28,7% (31 сл.), 30-34 года – 22,2% (24 сл.), 35-39 лет – 22,2% (24 сл.) и 25-29 лет – 16,7% (18 сл.). Наименьшее количество ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 20-24 года – 10,2% (11 сл.).

При анализе путей инфицирования за весь период наблюдения установлено преобладание полового пути передачи – 66,7%, на инъекционный путь приходится 33,3%.

В Пинском районе в 49 населенных пунктах выявлены случаи ВИЧ-инфекции на территории 20-ти сельисполкомов.

— Соблюдая простые меры профилактики, можно уберечь себя и своих близких от ВИЧ-инфекции. Ключевую роль в борьбе с ВИЧ выполняет своевременная диагностика этого заболевания. Проходите обследование, знайте свой ВИЧ-статус! — подытожила Виктория Шитько.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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