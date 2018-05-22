Сок борщевика вызывает серьёзные ожоги и может привести к слепоте. Объясните детям об опасности борщевика!



Сегодня борщевик можно встретить не только на лугах, обочинах дорог, дачных участках, заросли этого сорняка могут появиться даже в городе. Растение обладает огромной живучестью и быстрым ростом — в день на 10-12 см. Он достигает поистине гигантских размеров: высота может достигать 4 метров, а листья – до 1 кв. метра.

Плоды, листья и корни борщевика богаты эфирными маслами, которые ослабляют устойчивость кожи против ультрафиолетового излучения. На коже может появиться сильный ожог 1 — 3 степени после контакта с борщевиком Сосновского, особенно в солнечные дни.

— Прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений, и это особенно опасно. Под влиянием солнечного света (ультрафиолета) попавший на кожу сок способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами», — рассказала корреспонденту pinsknews.by заместитель главного врача Пинского центра гигиены Елена Теслюк.

Краснота, зуд, отек, пузыри с прозрачным содержимым — такие следы оставляет после себя борщевик. Легкие формы лечатся как обычные ожоги. В тяжелых случаях показана даже интенсивная терапия.

В период цветения — в июне-июле – это растение очень опасно. Чтобы уберечься от ожогов борщевика, главное — это не прикасаться к нему. Особенно это касается детей, которые очень подвижны и часто бывают не осторожны. Иногда молодежь, приезжающая на дачи отдохнуть, сама того не зная, подвергается чудовищной опасности: решив в шутку сорвать растение, не догадывается, что шутка может вылиться в травму. Причем майка или легкое платьице для борщевика не помеха.

Особенно опасен сок при попадании в глаза — так как велик шанс наступления слепоты. Есть много случаев потери зрения детьми, которые использовали полый стебель растения подобно телескопу.

Что делать, если Вы прикоснулись к борщевику?

Следует иметь в виду, что реакция на контакт с борщевиком – индивидуальна. Однако при попадании сока борщевика на тело или после нахождения в непосредственной близости от растений в теплую погоду при цветении срочно нужно:

Хорошо промыть пораженные места водой с мылом, обработать слабым раствором марганцовки, или приложить примочку из раствора фурациллина, смазать пораженные места средством от ожогов, защитить пораженные участки от солнечных лучей минимум на двое суток. После оказания первой помощи необходимо обратиться к врачу.

Если ожог затронул глаза, рот или другие слизистые оболочки, к врачу обращаться нужно немедленно.

В тяжелых случаях ожогов от борщевика, даже после полностью проведенного лечения, на теле остаются шрамы.

Если у вас на участке появился борщевик, следует принять ряд мер:

Важно ухаживать и убирать территорию. Ведь растение появляется там, где процветает бесхозяйственность. Ветер — главный помощник для захватывания новых территорий борщевиком. Борщевику гораздо сложнее заселить участки почвы с сильным травостоем, с мощным дерном.

Хороший эффект в борьбе с борщевиками дает весеннее уничтожение проростков. Можно использовать прополку, вспашку, но важно все эти работы провести вовремя, пока проростки находятся в состоянии первых двух или трех настоящих листьев.

Если у вас много растений, то не обойтись без химических методов борьбы — обработка гербицидами (раундап, торнадо, граунтап и др.). Время обработки — с начала отрастания и обязательно перед началом цветения. Эффект может быть достигнут при двух повторных обработках с перерывом между ними 15-20 дней. Нужно следить, чтобы препарат попадал не только на листовую поверхность, но и стекал по черешкам в листовую розетку.

Эффективный способ уничтожения растений — кошение, но только при условии, что оно будет проводиться перед выходом растений «в трубку», т. е. обязательно перед цветением борщевиков, с повтором не позже чем через 3-4 недели после первого скашивания. Этот приём нужен для уничтожения всех побегов, несущих соцветия и цветки.

Будьте внимательны сами и обязательно объясните детям, насколько опасен борщевик!