Новый кабинет с современным оборудованием открылся в Пинской стоматологической поликлинике

В городской стоматологической поликлинике Пинска торжественно открыли новый кабинет, оборудованный самой современной техникой. Здесь появились две передовые стоматологические установки Diplomat Consul, которые позволяют оказывать пациентам помощь на высоком уровне.

В новом кабинете сразу бросается в глаза то, что по полу не тянутся метры проводов, потому что они спрятаны в стоматологическом кресле. Функциями установки Diplomat Consul и самого кресла можно управлять буквально одним движением, что очень удобно для врача и его ассистента.

Как рассказала Данута Тышковец, заведующая вторым терапевтическим отделением УЗ «Пинская стоматологическая поликлиника», также в новой установке предусмотрена камера, которой можно снимать полость рта, и пациент сразу же может на экране монитора увидеть свои проблемные места.

Новый кабинет в городской поликлинике появился благодаря поддержке Станислава Наривончика, директора ЗАО «Белмедпоставка», и стал подарком к предстоящему Дню медика. Зимой, будучи пациентом этого учреждения, он обратил внимание, что зубы здесь лечат по старинке и появилась идея оборудовать два рабочих места, соответствующих последним мировым стандартам.

Новое оборудование для лечения пациентов используют в стоматологической поликлинике на ул. Революционной в кабинете №19. Отремонтировать и переоборудовать его удалось всего за 2,5 месяца и это потребовало немалых средств. Пока такой кабинет всего один, но к высоким стандартам здесь будут стремиться и дальше.