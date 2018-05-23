Пластичный металл.​ В каких сферах применяется свинец и так ли он опасен?

На вопросы «АиФ» ответил ученый секретарь Центра стратегического анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, кандидат технических наук, доцент Олег БЕЛЫЙ.

ГДЕ РАСПРОСТРАНЕН?

- Свинец - пластичный легкоплавкий металл с температурой плавления 327°С. Он широко распространен в природе в виде различных минеральных соединений. Мировое производство этого металла насчитывает тысячи тонн в год. Крупнейшие производители и потребители свинца - страны Евросоюза, Китай, США, Россия, Казахстан, Южная Корея.

Содержание свинца в природных средах составляет от нескольких миллиграммов до десятитысячных долей микрограмма. Так, в почве оно колеблется от 1 до 10 мг/кг, в поверхностных водах - от 1 до 60 мкг/л, в атмосфере - до 0,0006 мкг/м³.

Благодаря уникальным свойствами свинца (высокой пластичности, низкой температуре плавления, большому удельному весу) он применяется во многих отраслях хозяйственной деятельности человека. Больше всего использование свинца характерно для электротехники, в частности, кабельной промышленности для подземной и подводной прокладки телефонных и электрических линий. Много свинца и его сплавов используется для производства легкоплавких предохранителей, а также свинцовых аккумуляторов. Большое количество металла потребляется в машиностроении для изготовления баббитовых подшипников, свинцовых бронз, антифрикционных сплавов, изготовления покрытий ванн в гальваническом производстве.

Свинец и его сплавы используются в военно-техническом, печатном, лакокрасочном производстве, в производстве хрусталя и в медицине. Например, безальтернативна роль свинцовых пластин в защите от рентгеновского излучения, часть специальных мазей и препаратов также содержит свинец. Хромат свинца используют при окраске тканей, фарфоровых изделий.

В ЧЕМ СТРАХИ?

- Нельзя не признать, что последние исследования свидетельствуют о том, что некоторые аспекты применения материалов, имеющих компоненты свинцовых соединений, оказывают вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В действительности многие страхи связаны с металлургическим переделом рудных материалов и первичной выплавкой свинца. Такой индустрии в Беларуси нет. У нас производство изделий из свинца связано с вторичной переплавкой свинцовых чушек при температуре, не превышающей 500°С. В этом случае парообразование свинца не наблюдается, пары появляются лишь при температуре 700°С.

Повторю: вопреки стереотипам, свинец в своей металлической форме не образует пары, как, к примеру, ртуть, и не оказывает значительного вредного влияния на окружающую среду.

ПО ЗАКОНУ

- В Беларуси законодательно запрещено использование этилированного бензина, идет постепенный отказ от свинцовых красок, строятся объездные пути и путепроводы для транзитного транспорта, наращивается количество зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог.

При этом полностью отказаться от свинца общество пока не может. Сейчас стоит задача совершенствовать технологии использования новых материалов, но там, где это не под силу или экономически нецелесообразно, необходимо приложить максимум усилий по устранению вредного влияния свинца на человека и окружающую среду.

Даниил ПИНЧУК

Количество свинца вокруг нас