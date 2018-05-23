Заживем как японцы.​ Упражнения, которые помогут сохранить ясность рассудка

За последние 20 лет ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси выросла на 5 с половиной лет и достигла в 2017 году своего максимума - 74,3 года. В Японии же люди в среднем живут 87,3 года, и в ближайшие 5 лет прогнозируемая продолжительность их жизни может увеличиться. Причем японцы до глубокой старости сохраняют ясность ума.

Японские врачи уделяют много внимания профилактике старческих заболеваний, в том числе и предотвращению проблем с памятью у пожилых людей. Сегодня мы хотим познакомить вас с одной из японских методик тренировки памяти и развития интеллекта.

Устный счет

По мнению японских специалистов, лучший способ для тренировки мозга - устный счёт. Когда вы считаете без калькулятора, мозгу приходится задействовать обширные участки в обоих полушариях. Лучше считать быстро: при решении на скорость простых примеров мозг более активен, чем при размышлениях над сложными математическими задачами в течение долгого времени.

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Для тренировки мозга нужно решать хотя бы по 50 примеров в день из задачника для начальной школы, стараясь сделать это как можно быстрее. Японские специалисты предлагают засекать время и записывать свой результат, ежедневно наблюдая за его динамикой.

Проверь себя!

Если на решение 50 простых арифметических примеров у вас уходит 1 минута или меньше, ваш мозг работает на полную мощность и ухудшение памяти в ближайшее время вам не грозит.

1,5 минуты - вам есть к чему стремиться, несмотря на то, что активность вашего мозга выше среднего.

2 минуты - вам необходимы ежедневные тренировки!

Читаем и запоминаем

Ещё один способ улучшить работу мозга - регулярные упражнения на запоминание слов. Попросите родственников или друзей составить для вас последовательность из 30 простых слов или словосочетаний. Постарайтесь запомнить как можно больше слов за две минуты. Если тренироваться каждый день, то ваш результат обязательно улучшится!

Кстати, заниматься тренировкой мозга лучше по утрам - в это время он наиболее активен. А перед тем как приступить к занятиям, нужно перекусить - это увеличит эффективность тренировок в два раза.

Пишем и читаем

Для улучшения работы мозга также полезно писать от руки и читать вслух. Японские учёные провели эксперимент с участием пожилых людей, страдающих старческим слабоумием. Половину испытуемых попросили выполнять упражнения на письмо и чтение в течение 10 минут ежедневно 5 раз в неделю. Вторая половина участников ничего не делала. Через шесть месяцев специалисты оценили работу мозга добровольцев. У тех, кто не занимался, память и интеллектуальные способности ухудшились. А тем, кто регулярно читал вслух и писал от руки, удалось затормозить развитие болезни.

Проверь себя!

Чтобы оценить прогресс от ежедневных занятий, японские специалисты предлагают раз в неделю выполнять простой тест. Попросите кого-нибудь написать в строчку названия цветов: зелёный, синий, красный, жёлтый, синий. Таких строк должно быть несколько, в каждой из них нужно переставить названия цветов местами. Пусть цвет букв, которыми написаны слова, не всегда совпадает с названиями самих цветов. Ваша задача - назвать цвета, которыми написаны слова: если вы видите слово «синий», написанное красным цветом, то правильным ответом будет «красный». Пример такого теста - на картинке.

Александра ТЫРЛОВА, Ирина ПЕТРЕНКО