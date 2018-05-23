В Гродно начали проводить уникальные операции людям, страдающим ожирением





Гродненец Н. весит около двухсот килограммов. Большой вес, увы, здоровья не прибавляет. Мучает одышка, боли в спине и суставах. На фоне ожирения развились сахарный диабет и артериальная гипертензия. Одним словом, лишний вес стал для мужчины не просто проблемой, а угрозой здоровью и жизни. Попытки похудеть были, но диеты и медикаменты не дали результата. В короткие сроки вес возвращался с лихвой.

Мировая практика такова: люди, тщетно борющиеся с ожирением, прибегают к операциям по резекции желудка. На днях в БСМП провели первые подобные операции.





Оперировал доцент кафедры общей и эндокринологической хирургии университетской клинической больницы в Белостоке Хади Разак Хади, на счету которого уже порядка тысячи подобных операций. Ассистировала хирург той же клиники Инна Демещик. Польские коллеги приехали в Гродно в рамках обмена опытом.

Операция проводилась лапороскопическим методом с детальной визуализацией для присутствующих. За ее ходом внимательно следили сотрудники 2-й кафедры хирургических болезней медицинского университета, которая базируется в больнице, и врачи хирургического отделения БСМП. Мастер-класс длился около двух часов – столько времени занимает операция по «рукавной» резекции желудка.

И уже в этот же день такую операцию, но для пациентки с массой тела 138 килограммов, самостоятельно провели Виктор Страпко и Дмитрий Якимович, заведующий и врач хирургического отделения БСМП. В дальнейшем в учреждении планируют широко применять хирургический метод лечения ожирения.

– Предполагается, что за первые полгода мужчина, который был сегодня прооперирован, сбросит около пятидесяти килограммов. Но это при условии, что он будет соблюдать все наши рекомендации по питанию, – подчеркнул Виктор Страпко.



