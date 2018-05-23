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Обращаемость населения Сморгонского района по поводу укусов клещей

24.05.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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По состоянию на 23.05.2018
Обращаемость населения Сморгонского района по поводу укусов клещей

Наименование района

Количество обращений с укусами клещей, всего

В том числе дети до 17 лет


Местность предположительного присасывания клещей

 

оздоровительные учреждения для детей и взрослых

зоны отдыха (лесопарки, парки, скверы, пляжные зоны, пр.)

территория населенного пункта

частные подворья, дачные участки

лесные массивы вблизи населенных пунктов

проведенные акарицидные обработки

(дата, площадь, наименование объекта)

1

Сморгонский район

33, в том числе за 23.05.2018-2 случая

13

-

городской парк-1

г.Сморгонь-3

д.Дубатовка-2

д.Ветхово-2

д.Гориденяты-1

д.Корени-1

д.Пасынки-1

д.Сыроватки-1

д.Свайгини-1

д.Светиловичи-1

д.Белая-1

д.Малиновая-1

д. Подболотцы-1

дачи Осиновка-2

дачи "Оптик" д.Кунава-1, частное подворье -1  (ул.Молодежная г.Сморгонь)

лесопосадка остановочный пункт "Молодежный"-2

лесной массив в р-не "Переправы"-2

8 случаев за пределами Сморгонского района

0,5га территория, прилегающая к ИООО "Кроноспан»

 

 
 
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