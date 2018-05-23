Обращаемость населения Сморгонского района по поводу укусов клещей

|
№
|
Наименование района
|
Количество обращений с укусами клещей, всего
|
В том числе дети до 17 лет
|
Местность предположительного присасывания клещей
|
|
оздоровительные учреждения для детей и взрослых
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зоны отдыха (лесопарки, парки, скверы, пляжные зоны, пр.)
|
территория населенного пункта
|
частные подворья, дачные участки
|
лесные массивы вблизи населенных пунктов
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проведенные акарицидные обработки
(дата, площадь, наименование объекта)
|
1
|
Сморгонский район
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33, в том числе за 23.05.2018-2 случая
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13
|
-
|
городской парк-1
|
г.Сморгонь-3
д.Дубатовка-2
д.Ветхово-2
д.Гориденяты-1
д.Корени-1
д.Пасынки-1
д.Сыроватки-1
д.Свайгини-1
д.Светиловичи-1
д.Белая-1
д.Малиновая-1
д. Подболотцы-1
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дачи Осиновка-2
дачи "Оптик" д.Кунава-1, частное подворье -1 (ул.Молодежная г.Сморгонь)
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лесопосадка остановочный пункт "Молодежный"-2
лесной массив в р-не "Переправы"-2
8 случаев за пределами Сморгонского района
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0,5га территория, прилегающая к ИООО "Кроноспан»