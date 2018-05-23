С 21 по 25 мая в районе проходит акция «Предотвратим гибель детей от несчастных случаев»

В вопросах, касающихся детского здоровья, нет безучастных. Но, прежде всего, это прерогатива медиков, которые проводят профилактические беседы с родителями и раздают информационные памятки.



Одна из таких встреч состоялась в районной больнице с участием заведующей отделением профилактики Ольгой Басаргиной и врача-педиатра Юлии Стрижак. Специалисты рассказали, что острые металлические предметы, механические детали и просто приспособления бытового пользования могут стать источником травм и порезов у детей, и как следствие – заражения ран. А это значит, что правильному поведению мальчишек и девчонок нужно учить, дабы не допустить подобных последствий. Родителям нужно следить, чтобы нежелательные вещи не попадали в руки малышам, а самих чад следует обучать мерам предосторожности. Если ваш малыш все же порезался, медики рекомендуют промыть рану, осушить кожу вокруг и наложить повязку. При серьезных повреждениях вызывайте скорую помощь.

Наиболее часто у ребят случаются ожоги из-за случайного опрокидывания посуды с горячими напитками. Малыши выпадают из окон многоквартирных домов, не понимая, что москитная сетка не может стать для этого преградой. Бывает, несмышленые крохи заглатывают посторонние мелкие предметы… Всего этого избежать в силах каждого из нас, если уделять вопросам безопасности более пристальное внимание, неукоснительно выполнять простые и эффективные правила. Согласитесь, очень больно, когда на теле малыша остаются шрамы, когда тревожат последсвия переломов или того хуже – угасает маленькая жизнь. Мы должны не допустить непоправимого.