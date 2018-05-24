В Столинской районной больнице открылся кабинет онкоскрининга





Для многих слово «рак» звучит, как приговор. Специалисты же утверждают: чем раньше выявлена болезнь, тем больше шансов у пациента. Именно для ранней диагностики онкологических заболеваний в Беларуси с подачи Института онкологии создаются кабинеты онкоскрининга.

Недавно такой кабинет появился и в Столинской районной больнице – это кабинет № 74 (третий этаж).

О перспективах, которые открываются с появлением онкоскрининга в нашем районе, корреспонденту рассказал главный врач Пётр Аркадьевич ПАШКЕВИЧ:

— Первостепенные задачи кабинета онкоскрининга – это координация и контроль за прохождением жителями района ранней диагностики онкологических заболеваний.

Многие знают: на первых этапах рак бессимптомен. Тем он и опасен. Жалобы на самочувствие у больных онкологией появляются уже на серьёзной стадии болезни. Это могут быть боли различной локализации, потеря веса, плохие анализы, но, к сожалению, это всё поздние звоночки, поэтому огромную роль играет скрининг рака именно у здоровых людей. Чем больше скрининга, тем больше выявлений рака на ранних стадиях, тем меньше онкозапущенность, тем длиннее жизнь пациента, в конце концов…

Пётр Аркадьевич озвучил три категории граждан, которым показан онкоскрининг. И не просто показан, а должен быть предоставлен в первую очередь.

Например, мужчинам от 50-ти нужно опасаться рака предстательной железы. А посему не лишним будет сдать кровь на ПСА (простатический специфический антиген).

Женщины старше 50-ти находятся в группе риска по раку молочной железы (им будет предложено сделать маммографию даже без каких-либо жалоб!).

Колоректальный рак, он же рак прямой кишки, чаще выявляется у людей 50-60 лет. Этой категории жителей района нужно исследовать кровь на гемоглобин и трансферин – белок, транспортирующий железо в организме.

Перечисленные виды диагностики могут помочь выявить рак на самых ранних стадиях и снизить онкозапущенноть. Ведь чем раньше диагностируют опухоль в организме, тем выше шансы полного излечения или устойчивой ремиссии. Пока же на учёте состоит только 55,7 процента онкобольных, которые живут с раком пять и более лет…

Что касается других возрастных групп, то скрининг рака можно сделать по медицинским показаниям. Существует такое понятие, как онконастороженность. Бдительный и, скажем прямо, любящий себя пациент вправе прийти к врачу первого звена – участковому терапевту и поделиться своими опасениями. А доктор уже решит, какая диагностика нужна пациенту (и нужна ли!) и даст соответствующие рекомендации, направления и т. д.

…Всего в нашем районе на учёте состоят более 1800 больных раком. И их число растёт.

За четыре месяца 2018 года выявлено 94 человека с онкологией. Так, девять женщин получили неутешительный диагноз — рак молочной железы. Три пациентки узнали о своей болезни, когда она была уже в третьей стадии (врачи называют её запущенной)!

Десять мужчин узнали о том, что больны раком предстательной железы, двое из которых – уже в четвёртой запущенной стадии болезни.

Диагноз колоректальный рак поставлен девяти жителям нашего района, двоим из них – в третьей неутешительной стадии…

Эти цифры впечатляют и заставляют задуматься. И о внимании, которое мы уделяем своему здоровью, и о профилактике, и о тех методах, которые могут помочь выявить болезни на ранних сроках, а значит – дать надежду.

Больше внимания к своему здоровью и здоровью близких людей никогда не навредит. Лучше перестраховаться, чем потом кусать локти. Терапевта для профилактики неплохо бы посетить хотя бы раз в год, а ещё – сдать анализы, пройти флюорографию, сделать кардиограмму… Гинеколога для профилактики представительницам прекрасного пола нужно посещать хотя бы раз в год. Мужчинам — не забывать про существование уролога. Подозрительная родинка или сыпь должны стать поводом для визита к доктору…

Не нужно бояться показаться слишком мнительным, ведь онконастороженность в мыслях гораздо лучше онкологии в организме!

Лилия ГУЩА

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