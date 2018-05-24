В Столинской стоматологии открылась лаборатория для изготовления металлокерамики и керамических протезов



Приятная новость для тех, кто мечтает о голливудской улыбке: в мае в отделении стоматологии Столинской ЦРБ, наконец, появилась своя лаборатория для изготовления металлокерамики и керамических протезов. Раньше эту «опцию» могли гарантировать только частные стоматологи и коллеги из стоматологического отделения города Пинска.



…Чем же так хороша металлокерамика? По меньшей мере, два фактора играют явно в её пользу – это эстетика и гигиена, ведь металлокерамика не отторгается тканями десны в отличие, например, от металла. Уже не говоря о том, что это прочный и долговечный материал.

Примерная стоимость одного керамического зуба тут – 130 рублей (плюс-минус), ведь окончательная цена зависит и от особенностей конструкции, и от стоимости исходного материала…

Сделать вашу улыбку бе-зупречной всегда готовы врач-стоматолог Иван Сергеевич Даушко и зубной техник Анатолий Николаевич Козел.

У каждого из них своя роль в процессе: Иван Сергеевич проводит осмотр пациента, назначает лечение (если это необходимо), готовит зуб пациента для металлокерамики, делает слепок, после чего за дело принимается Анатолий Николаевич. Он занимается практически ювелирной работой – изготавливает коронку. За этим занятием, кстати, мы и застали его – сосредоточенного и позитивного.

Профессионалам своего дела тут в помощь целый арсенал высокотехнологичных «компаньонов»: триммер для обеззараживания гипсовых моделей, пароструйный аппарат для чистки металлических изделий, печка для обжига металлокерамических зубов…

Никто не сомневается, что новая услуга будет популярна у жителей района. Первые заказы – уже в работе. Ведь иметь красивую улыбку сегодня – это показатель. Показатель уверенности в себе.

Лилия ГУЩА

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