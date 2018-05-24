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На Лоевщине проходит республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака»
25.05.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
До 31 мая на Гомельщине проводится республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом «Табак и болезни сердца».
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До 31 мая на Гомельщине проводится республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом «Табак и болезни сердца». Стоит...
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