До 31 мая на Гомельщине проводится республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом «Табак и болезни сердца».

Стоит сказать, что в учреждениях образования района этой актуальной теме уделяется огромное внимание, проводятся различные мероприятия. Этот год не стал исключением.

В рамках проекта «Мы — за здоровый образ жизни» психолог ЦРБ Ольга Бернадская, фельдшер-валеолог районного центра гигиены и эпидемиологии Светлана Грицкова и председатель РО РОО «Матери против наркотиков» Александр Гребенок подготовили мероприятие для учащихся 8 «А» класса средней школы им. А.В. Козлова.

Гости рассказали ребятам о влиянии табачного дыма на организм, истинных причинах пристрастия молодёжи к курению, способах борьбы с вредной привычкой. А чтобы озвученный материал помог образней и ярче раскрыть проблему, школьники приняли участие в анкетировании, развивающих играх, отгадывании кроссвордов и т.д.

Хочется верить, что после полученной информации каждый задумается о своём здоровье.

P.S. Во Всемирный день без табака, 31 мая, внимание будет сфокусировано на взаимосвязи потребления табачных изделий и развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Лоевщине проходит республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» До 31 мая на Гомельщине проводится республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом «Табак и болезни сердца». Стоит...