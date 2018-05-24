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На Лоевщине проходит республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака»

25.05.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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На Лоевщине проходит республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака»До 31 мая на Гомельщине проводится республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом «Табак и болезни сердца».
Стоит сказать, что в учреждениях образования района этой актуальной теме уделяется огромное внимание, проводятся различные мероприятия. Этот год не стал исключением.
В рамках проекта «Мы — за здоровый образ жизни» психолог ЦРБ Ольга Бернадская, фельдшер-валеолог районного центра гигиены и эпидемиологии Светлана Грицкова и председатель РО РОО «Матери против наркотиков» Александр Гребенок подготовили мероприятие для учащихся 8 «А» класса средней школы им. А.В. Козлова.
Гости рассказали ребятам о влиянии табачного дыма на организм, истинных причинах пристрастия молодёжи к курению, способах борьбы с вредной привычкой. А чтобы озвученный материал помог образней и ярче раскрыть проблему, школьники приняли участие в анкетировании, развивающих играх, отгадывании кроссвордов и т.д.
Хочется верить, что после полученной информации каждый задумается о своём здоровье.
P.S. Во Всемирный день без табака, 31 мая, внимание будет сфокусировано на взаимосвязи потребления табачных изделий и развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

 
 
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До 31 мая на Гомельщине проводится республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом «Табак и болезни сердца». Стоит...
 
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