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Тайны крепкого брака.​ 7 простых советов от Марка Мэнсона

25.05.2018 12:16 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Тайны крепкого брака.​ 7 простых советов от Марка Мэнсона
Фото из открытых источников

 Правила, которые сформулировал Марк Мэнсон, довольно просты и в целом всем известны.

Хочу быть с тобой

Жениться, завязывать серьезные отношения нужно только по правильным причинам. Это не должны быть давление со стороны родных и друзей; мысль, что вам «пора остепениться»; желание быть красивой парой, потому что вы хорошо смотритесь вместе… Причина для вступления в брак может быть лишь одна – вы должны просто хотеть быть рядом с этим человеком. Единственное, что по-настоящему работает, — искреннее восхищение друг другом. А вот жениться для того, чтобы кто-то сделал вас счастливым, — прямой пусть к созависимости. И от этого еще никому и никогда хорошо не было.

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Какой уж есть

Когда мы влюблены, то прощаем партнеру любые ошибки и закрываем глаза на недостатки. Это не будет длиться вечно – максимум несколько лет. Но, когда любовный трепет пройдет, не стоит думать, что вы на грани развода. Надо просто научиться любить человека таким, какой он есть, уважать его и радоваться тому, что он рядом.

Уважение - фундамент

Конфликты в парах неизбежны, мы раним чувства друг друга, как бы ни хотелось нам этого избежать. И единственное, что поможет вам остаться вместе, — это взаимное уважение, чувство, что вы цените друг друга превыше всего, доверяете друг другу и знаете, что ваш партнер сделает так, как будет лучше для вас обоих. Только не забывайте, что уважать нужно еще и себя.

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Откровенность

Нужно говорить обо всем, и тем более о том, что вас ранит. Если вас что-то не устраивает в отношениях, об этом непременно нужно сказать: когда мы разговариваем откровенно, возникает ощущение доверия. Это может причинить боль, но диалог необходим – никто не наладит ваших отношений, кроме вас. Важно помнить, что именно доверие помогает нам справляться с ревностью. Мы должны понимать, что у партнера есть свои интересы, он может общаться с другими людьми. Не стоит злиться, если он с кем-то разговаривает.

Без жертв

В любом браке приходится чем-то жертвовать ради другого человека. Но если отношения поддерживаются только потому, что один из супругов отказывается от своих интересов ради другого, то рано или поздно они закончатся разрывом. Связь, основанная на «жертве», обречена. Здоровые счастливые отношения могут сохранять только счастливые личности.

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Свое пространство

Одна из важнейших вещей в отношениях — не сливаться друг с другом полностью. Вы не чудо-юдо о двух головах. Секрет успеха — разные банковские счета, разные кредитные карты, разные друзья и хобби. Даже отпуска можно проводить по отдельности.

Будьте вместе

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Кроме личной свободы, нужны и совместные действия. Ходить вместе в кино, вместе обедать в рабочее время, гулять по выходным — это, казалось бы, мелочи, но именно они делают вас семьей. Если все время посвящать только совместному устройству быта, по выходным ездить в гипермаркет за покупками, а за ужином обсуждать счета и платежи, рано или поздно вы из супругов превратитесь в соседей. Обращайте внимание на мелочи: держитесь за руки в кино, говорите друг другу «я люблю тебя» перед сном, не забывайте закрывать тюбик зубной пасты или не разбрасывайте вещи, если партнера это раздражает, — все это поможет вам лишний раз подчеркнуть, что вы цените и уважаете его.

Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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Слышала, что существуют краткие правила счастливого брака от психолога Марка Мэнсона, который опросил десятки людей, состоящих в крепком и счастливом браке дольше...
 
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