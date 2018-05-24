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Белорусские медики выхаживают 90% недоношенных детей весом до 1,5 кг
25.05.2018 — Новости Здоровья | Чачэрскi веснiк
Об этом сообщила заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных детей РНПЦ «Мать и дитя» Юлия Рожко, передает корреспондент БЕЛТА.
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Об этом сообщила заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных детей РНПЦ «Мать и дитя» Юлия Рожко, передает корреспондент БЕЛТА....
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