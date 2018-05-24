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Белорусские медики выхаживают 90% недоношенных детей весом до 1,5 кг

25.05.2018 — Новости Здоровья | Чачэрскi веснiк  
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Об этом  сообщила  заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных детей РНПЦ «Мать и дитя» Юлия Рожко, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские медики выхаживают 90% недоношенных детей весом до 1,5 кг
Ежегодно в Беларуси рождается около 4,5 тыс. недоношенных детей. «С каждым годом мы выхаживаем малышей с более тяжелой патологией, начиная с 24-25 недель. Минимальный вес – 500 г. Процент выживаемости составляет 90%», – сказала Юлия Рожко. При реабилитации недоношенных детей особое внимание уделяется работе с родителями. Сегодня более 600 семей со всей Беларуси получают круглосуточную консультативно-информационную поддержку и психологическую помощь. За год работы республиканским общественным объединением родителей недоношенных детей «Рано»  были запущены и успешно реализуются три проекта. Так, «Рано онлайн» круглосуточно оказывает консультации семьям в Viber. «Школа родительства» – это цикл лекций ведущих специалистов, которые занимаются реабилитацией и здоровьем недоношенных детей. Проект «Мамина группа» создан для психологической поддержки родителей. «Важно, чтобы в первый год жизни ребенка была подобрана правильная реабилитационная тактика, –  отметила заместитель председателя объединения Надежда Зимирева. – Хорошие результаты показывает «метод кенгуру», когда еще на этапе реанимации максимально задействуется физический контакт – «кожа к коже» малыша и матери. Эта зарубежная методика уже активно внедряется в Гомеле». По словам заведующей педиатрическим отделением для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы №3 Ольги Креч, эта методика позволяет родителям посещать ребенка в любое время суток и ухаживать за ним.

 
Теги: Гомель
 
 
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Об этом  сообщила  заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных детей РНПЦ «Мать и дитя» Юлия Рожко, передает корреспондент БЕЛТА....
 
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