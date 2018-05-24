Ой, болит! 6 повседневных привычек, которые убивают нашу спину

Если у вас систематически болит спина и вы не можете найти причину, просто проанализируйте свои ежедневные действия: как вы носите сумку, какую обувь предпочитаете, каким спортом увлекаетесь. Остеопат Владимир Животов рассказал АиФ.ru о привычках, которые вредят нашему позвоночнику, и способах борьбы с ними.

Привычка № 1. Сумка или рюкзак на одном плече

Эта привычка присуща каждому второму, причём люди не замечают и не чувствуют, как медленно портят свою осанку и нагружают спину. Несимметричная нагрузка на плечевой пояс приводит к неравномерному ее распределению по всей спине и телу.

Что делать: Прекрасная альтернатива сумкам — рюкзаки. Этот аксессуар способен распределить нагрузку на левую и правую половину тела одинаково. Кроме того, это ещё и очень удобно, так как обе руки свободны. Конечно, лучше носить его на обеих лямках и не слишком низко, — не на уровне ягодиц — иначе вес рюкзака будет слишком оттягивать плечи назад. Ещё одна возможная замена — это поясная сумка.



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Привычка № 2. Неправильно подобранная обувь

Парадоксально, но факт: неудобная обувь провоцирует боли в спине. Происходит это потому, что наш организм — целостный механизм, объединённый мышцами и фасциями. Если стопы находятся в вынужденно неудобном положении, напряжены и деформированы обувью, то этот механический дисбаланс передаётся выше, в том числе и на спину.

Что делать: Главный критерий, которым необходимо руководствоваться при выборе обуви, — комфорт. Конечно, придется потрудиться, чтобы найти удобную колодку и подходящий размер, который не будет вам велик или мал, но оно того стоит. Лучше отдать предпочтение моделям с мягкой и гнущейся подошвой, которая не должна быть абсолютно плоской. Плоская обувь для городских жителей, ходящих по асфальту, бетону и другим твёрдым покрытиям, вредна, так как не даёт должной опоры. Поэтому минимальная разница между носком и пяткой должна составлять 1,5 сантиметра. Также носок и пятка должны быть надёжно зафиксированы ремешками или другими элементами, поэтому выбирайте обувь, которая имеет задник, фиксирующий голеностопный сустав. Кроме того, важно обращать внимание на материал, из которого изготовлена обувь. Приобретайте модели из натуральной кожи, только такая пара будет идеальна для ваших ног, ведь она позволит стопам «дышать». А обувь из искусственных и полимерных материалов подходит для занятий спортом, прогулок по пляжу или плавания, но никак не для повседневной носки.



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Привычка № 3. Ходьба на каблуках

Обувь на высоких каблуках — аксессуар, не выходящий из моды. Однако положение стопы в таких туфлях нефизиологично. Когда человек стоит прямо, нагрузка на его органы и суставы распределяется равномерно. Когда женщина встает на каблуки, центр тяжести смещается вперёд и телу, чтобы как-то компенсировать нагрузку и сохранить баланс, приходится изменить положение практически всех позвонков, органов и костей. Таким образом, в одних органах и мышцах напряжение увеличивается, а в других, напротив, ослабевает, иногда практически до атрофии. Если женщина систематически ходит в обуви на шпильках, — на работу, на прогулку, в магазин и даже дома — то все эти изменения становятся хроническими. В будущем ее ждёт развитие поперечного плоскостопия, появление натоптышей, которые являются признаком сколиоза или неправильно подобранной обуви. Кроме того, со временем постоянное перенапряжение икроножных мышц приведёт к нарушению кровообращения и болям в ногах, а в дальнейшем — к варикозному расширению вен.

Что делать: Нет необходимости отказываться от обуви на шпильках. Однако важно понимать, что такие модели годятся лишь для выхода в свет, но никак не для ходьбы по неровному асфальту. Если каблук выше 6 сантиметров, то носить его следует не дольше 2 часов. В качестве обуви на каждый день выбирайте модели на небольшом устойчивом каблуке.



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Привычка № 4. Чрезмерная растяжка в йоге

Люди с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата часто выбирают занятия йогой. И это логично, поскольку йога — мощный инструмент для улучшения здоровья. Здесь нет резких движений и тяжёлого веса, казалось бы — тянись и замирай в необычных позах. Однако асаны оказывают немалую нагрузку на позвоночник, если их выполнять неправильно, они могут причинить вред здоровью. Грамотное вытяжение во время выполнения упражнений должно одинаково задействовать левую и правую сторону туловища. Но у некоторых, например, у людей со сколиозом, тонус мышц неравномерный. Таким образом, велик риск излишне растянуть мышцу, находящуюся в гипертонусе. Что касается перевернутых поз, то они в принципе нефизиологичны, особенно — для европейцев. Чрезмерное растяжение грудо-поясничной фасции в перевернутых позах, таких, как «плуг» и «берёзка», часто вызывает травмы. После неправильно выполненных упражнений, не учитывающих состояние здоровья человека, часто бывают обострения хронических болей.

Что делать: Если вы всё же непременно хотите заниматься йогой, то лучше выбирать занятия под руководством опытного инструктора, желательно — индивидуальные.

Привычка № 5. Неправильное поднятие тяжестей

Поднятие тяжестей — как в спортзале, так и в быту — всегда сопряжено с риском обострения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Последствий может быть множество: боли в спине, протрузии, усиление варикозного расширения вен, опущение внутренних органов.

Что делать: Старайтесь слушать свое тело и подбирать минимальный вес, дающий результат. Если необходимо переместить предмет, то поворачивайтесь в сторону всем телом, а не только поясницей. Когда ребёнок просится на руки, лучше его не поднимать, а усаживать на колени. Если избежать подъёма тяжести не удалось, то, прежде чем поднять предмет, подойдите к нему вплотную, присядьте на корточки, удерживая спину прямо, прижмите предмет к себе и только потом вставайте. Ни в коем случае не поднимайте тяжести, наклоняясь к ним, потому что в таком положении вес, приходящийся на поясницу, в двадцать раз превышает реальный вес, который вы поднимаете.

Привычка № 6. Неправильно оборудованное рабочее место

Большинство офисных кресел имеет обратный наклон сиденья. Когда мы садимся за рабочее место, то как бы съезжаем к спинке кресла. Для опорно-двигательного аппарата лучше, если сиденье, наоборот, будет иметь небольшой угол наклона вперёд. Тогда нам приходится упереться ногами, чтобы не съехать со стула. Напряжение ног «включит» в работу заднюю мышечную цепь, и это поможет держать спину ровно.

Что делать: Значительно удобнее сидеть, когда под ногами есть наклонная опора. Высота стула подбирается индивидуально: необходимо, чтобы коленные и тазобедренные суставы были согнуты под углом, близким к прямому. Высота стола должна позволять поставить локти, не нагибаясь и не поднимая плечи. Следите за тем, чтобы спина имела хорошую опору. Для этого между спинкой стула и поясницей положите мягкую подушку, она поможет сохранить поясничный прогиб. Если поясница лишена такой опоры, то она провисает и позвоночник принимает форму дуги, так как в сидячем положении опора приходится только на ягодицы и нижние грудные позвонки. Если вы работаете с мышкой, контролируйте, чтобы локоть работающей руки не свисал, а лежал на столе. В противном случае весь вес руки ляжет на шейный отдел позвоночника. И не забывайте регулярно проветривать помещение, чтобы бодрость, отличное самочувствие и хорошая работоспособность были вашими постоянными спутниками.