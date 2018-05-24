Главный санитарный врач Пинска и района рассказал о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, проводимых в регионе

О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы» за 2017 год по Пинскому району рассказал главный государственный санитарный врач г. Пинска и Пинского района В.В. Ващук.

– С целью сдерживания распространения ВИЧ-инфекции и снижения смертности от СПИДа постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 года № 200 утверждена Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы». В соответствии с Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы», был разработан и утвержден решением Брестского областного Совета депутатов от 16.12.2016 г. №227 региональный комплекс мероприятий по реализации Государственной программы в Брестской области.

Мероприятия, запланированные к выполнению задач Государственной программы в целом, выполнены.

Эффективность выполнения мероприятий Подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг. подтверждается достижением запланированных на 2017 год показателей:

достигнут охват антиретровирусной терапией – 100% от числа нуждающихся, состоящих на учете (ожидаемый результат – 75%); случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку за 2017 год в Пинском районе не зарегистрировано (ожидаемый результат 1,7%). охват групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ-профилактическими мероприятиями составил 97,5% (ожидаемый результат – 33%).

Достигнутые результаты и показатели свидетельствуют об эффективности и необходимости дальнейшей реализации подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы.

Реализация профилактических мероприятий позволила:

обеспечить доступ беременных женщин и детей к получению антиретровирусных препаратов для снижения риска вертикальной передачи ВИЧ: охват беременных женщин составил 100%, новорожденных – 100%;

на 100% обеспечить бесплатными адаптированными молочными смесями детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями;

увеличить доступ ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии;

стабилизировать показатель заболеваемости на уровне 25,4 на 100 тыс. населения (в 2016г. – 29,7 на 100 тыс.населения).

Справочно: за весь период наблюдения в Пинском районе зарегистрировано 104 случая ВИЧ-инфекции. За 2017 год выявлено 12 случаев ВИЧ-инфекции. За весь период наблюдения в Пинском районе умерло 28 человек, в т.ч. в 3,4 клинической стадии – 18 человек. Удельный вес ВИЧ-инфицированных мужчин выше, чем женщин в 1,6 раза и составляет 61,2% от всех случаев. По кумулятивным данным в возрастной структуре наибольший удельный вес из числа ВИЧ-инфицированных приходится на лиц старше 40 лет – 29,8% (31 сл.), 30-34 года – 22,1% (23 сл.), 35-39 лет – 22,1% (23 сл.) и 25-29 лет – 16,3% (17 сл.). Наименьшее количество ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 20-24 года – 9,6% (10 сл.). Причиной инфицирования людей в 2017 году явились: в 10 случаях — гетеросексуальный контакт и в 2 случаях — инъекционное введение наркотических веществ. В Пинском районе в 41 населенном пункте выявлены случаи ВИЧ-инфекции на территории 18-ти сельисполкомов. Меняется характер развития эпидпроцесса с возрастанием удельного веса полового пути передачи ВИЧ-инфекции. При анализе путей инфицирования за весь период наблюдения установлено преобладание полового пути передачи – 67%, на инъекционный путь приходится 33%. Также характерной особенностью, является преобладание числа выявляемых ВИЧ-инфицированных лиц в возрастной группе 40 лет и старше 29,8% (31 чел.), увеличение удельного веса лиц, без определенной трудовой деятельности на территории Республики Беларусь до 70,2% (73 человека), согласно данных за весь период наблюдения.

Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе.

При анализе скрининга на ВИЧ-инфекцию в 2017 году установлено, что организации здравоохранения в целом не допустили снижения скрининга населения по сравнению с 2016 годом. Обследовано районного населения 2304 человека (в 2016 году – 2006 человек). Отмечается увеличение общего количества обследованных на ВИЧ-инфекцию на 12,9% по Пинскому району. Рост скрининга в основном произошел за счет увеличения обследования по коду 100 (добровольное обследование) на 33%. Процент обследования на ВИЧ-инфекцию лиц, состоящих на диспансерном и профилактическом учете в филиале «Межрайонный наркологический диспансер» УЗ «Пинская центральная поликлиника» с синдромом зависимости от алкоголя составил 78,1%, состоящих на учете в связи с употреблением наркотических веществ – 80,6%.

Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами проводится в консультативно-диспансерном отделении для оказания специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом в амбулаторных условиях на базе учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника». Данное отделение было открыто с 01.03.2018г., приказом учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» № 68 от 26.02.2018г.

Число ВИЧ-инфицированных пациентов на 01.01.2018г., состоящих на диспансерном учете по Пинскому району составляет 65 человек. Антиретровирусную терапию получают – 37 человек. Охват антиретровирусной терапией составил 100% от всех нуждающихся в назначении антиретровирусной терапии лиц. В 3 клинической стадии находится 14 человек, в 4 клинической стадии – 5 человек.

УЗ «Пинская центральная поликлиника» в установленные сроки составляет заявки для антиретровирусной терапии, профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, лечения и профилактики оппортунистических инфекций, постконтактной профилактики, тест-систем для мониторинга и лечения.

Все случаи диагностики ВИЧ-инфекции в терминальных стадиях (за 2017 год по району зарегистрировано 2 случая позднего выявления ВИЧ-инфекции) рассматриваются на заседаниях экспертной комиссии УЗ «Пинская центральная поликлиника».

С 01.01.2016 года началась реализация Проекта Министерства здравоохранения «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и смертности от ВИЧ в Беларуси» за средства Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом».

Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи.

Обеспечено своевременное доведение до всех учреждений здравоохранения нормативно-правовых актов по профилактике ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, в том числе УЗ «Пинский межрайонный родильный дом», филиалы «Детская поликлиника», «Женская консультация» УЗ «Пинская ЦП».

Все подлежащие ВИЧ-инфицированные беременные женщины были обеспечены антиретровирусными препаратами. За 2017 год родоразрешена 1 ВИЧ-инфицированная женщина. Антиретровирусную (далее – АРВ) терапию получали, согласно клинических протоколов, утвержденных приказом МЗ РБ 24.09.2010 г. № 1008. Мероприятия по профилактике ВИЧ у новорожденного проведены в полном объеме: искусственное вскармливание адаптированной молочной смесью, АРВ профилактика в течение 7 дней. Все подлежащие дети (1 ребенок) получали бесплатное заместительное питание до 1 года. Дети, состоящие на учете, проходят необходимое обследование, согласно действующих нормативных документов (дети, рожденные до июля 2017 года проходят обследование согласно Приказа МЗ РБ №1008 от 24.09.2010 г., дети рожденные после – согласно Клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией», утвержденного Постановлением МЗ РБ №41 от 01.06.2017 г.).

По состоянию на 01.01.2018 года на диспансерном учете в филиале «Детская поликлиника» состояло 13 детей (районных не было), из них 6-ти детям (городские) поставлен диагноз ВИЧ-инфекция (1 ребенок взят на учет в возрасте 1 года, 1 ребенок взят на учет в возрасте 8 лет), остальные 7 детей – ВИЧ-экспонированные. За 2017 год снято с диспансерного учета 10 детей (2 районных) – здоровы.

Медицинский персонал в полном объеме обеспечивается необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой одноразового использования.

Организован систематический контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в организациях здравоохранения, в том числе по обеспечению безопасного оказания медицинской помощи. За 2017 год фактов аварийных контактов медработников с биологическим материалом не установлено.

Тестирование донорской крови на ВИЧ в лаборатории серодиагностики инфекционных заболеваний проводится на тест-системах IV поколения, имеющих сертификаты качества и обладающих высокой чувствительностью и специфичностью к маркерам ВИЧ. С целью повышения вирусной безопасности плазмы крови, осуществляется ее карантинное хранение с отсроченным тестированием в замороженном виде. Выдача плазмы в лечебные учреждения осуществляется по окончании карантинного хранения с повторным ее обследованием на вирусные инфекции.

Задача 3. Снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования.

С учетом развивающегося эпидемического процесса на территории Пинского района на заседаниях координационного Совета по профилактике ВИЧ/СПИД, венерических болезней Пинского райисполкома дважды в год (протокол №1 от 19.04.2017г., протокол №2 от 31.10.2017г.) заслушивалась работа ведомств исполкома, учреждений, организаций по реализации выполнения Государственной программы. Проводились проверки отделов РИК (РОВД, отдел образования спорта и туризма; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи; РК ОО «БРСМ», КУМПП «ЖКХ Пинского района»), ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района». На заседаниях в 2017 году было рассмотрено 10 вопросов, приняты конкретные решения, направленные на профилактику и недопущение распространения ВИЧ-инфекции в Пинском районе.

Ежемесячно по электронной почте в ведомства Пинского района предоставлялась информация об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в районе.

Результаты проводимой работы по профилактике ВИЧ-инфекции в организациях здравоохранения заслушивались дважды в год на заседаниях медицинского Совета и лечебно-контрольной комиссии при главном враче, заместителе главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника» с участием специалистов ГУ «Пинский ЗЦГЭ».

Ежегодно в подведомственных учреждениях, организациях разрабатываются планы мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. Назначены ответственные лица (кураторы) за данный раздел работы. Подготовлен план мероприятий в рамках Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа. Разработаны и представлены объектовые планы мероприятий.

Разработан и утвержден заместителем председателя РИК план мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня борьбы со СПИДом на территории Пинского района (09.10.2017г.).

Проведены мероприятия в рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня борьбы со СПИДом: выступления специалистов на телевидении — 2 интервью, публикации в СМИ — 2 статьи, растиражирован и переиздан информационно-образовательный материал, работала «горячая линия» со специалистами организаций здравоохранения, проведены информационно-образовательные акции и другие тематические мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции в ССУЗах и школах, оформлены тематические книжные выставки и проведены мероприятия в центральной районной библиотеке.

В филиале «Межрайонный наркологический диспансер» УЗ «Пинская центральная поликлиника» осуществляется работа по раннему выявлению с последующей постановкой на различные виды учета несовершеннолетних, замеченных в употреблении психоактивных веществ, с дальнейшим наблюдением в подростковом кабинете филиала. Регулярно обновляется банк данных о несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале, с последующим ежемесячным информированием комиссии по делам несовершеннолетних. За 2017 год несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, не выявлено.

В целях изучения информированности, источников информирования и принимаемых мер по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся 5 школ, УО «Пинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» и работников 3 трудовых коллективов проводилось анкетирование. Анкетирование учащихся учреждений образования проводится педагогическими работниками, а также РК ОО «БРСМ» при проведении информационных и классных часов, а также в рамках проведения акций, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Результаты анкетирования анализируются и направляются для сведения в заинтересованные ведомства. В течение года специалистами ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района» проводилось анкетирование «Что Вы знаете о ВИЧ-инфекции?» с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам анкетирования проводятся разъяснительные беседы по данной тематике (по итогам проводимого анкетирования установлено, что 85% анкетируемых учащихся 9-11 классов владеют информацией о путях передачи и профилактике ВИЧ-инфекции).

Организуются и проводятся мероприятия по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании, венерических заболеваний:

28.01.2017 г. состоялся открытый диалог в ГУО «Плещицкая СШ», где одним из вопросов был «Пути передачи ВИЧ-инфекции» (организатор – отдел образования, спорта и туризма Пинского райисполкома);

15.03.2017 г. диспут «Не вырони из рук свое будущее» в рамках клуба «Школа для родителей» с учащимися 9-11 классов ГУО «Парохонская СШ» (организатор – отдел образования, спорта и туризма Пинского райисполкома);

07.04.2017 г. к Всемирному Дню здоровья прошла акция «Формула здоровья» во всех структурных подразделениях ГУК «Пинская районная централизованная клубная система», а массовые праздничные флешмобы были организованы в Ласицком ЦСДК, Плещицком СЦКД, Логишинском МЦК, Оховском ЦСДК и Молотковичском ЦСДК (организатор – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома);

19.05.2017 г. встреча с учащимися УО «Пинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства». Лекция-беседа «СПИД/ВИЧ – бояться не нужно, нужно знать!» (организатор – ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района»).

Совместно со средствами массовой информации, ГУ «Пинский зональный ЦГЭ», УЗ «Пинская центральная поликлиника» проводится целенаправленная информационно-образовательная работа среди населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции: проведено 3 выступления на телевидении, опубликовано 3 статьи в СМИ. Работала «горячая линия» со специалистами ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» и учреждений здравоохранения города (обратилось 2 человека).

Информационные стенды в организациях и учреждениях района постоянно обновляются и пополняются информационно-образовательными материалами (буклеты, брошюры, плакаты, листовки) по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании.

За 2017 год переиздано 8 наименований информационно-образовательных материалом, общим тиражом 3415 экземпляров.

С июля 2011 года на базе УЗ «Пинская центральная поликлиника» филиала «Межрайонный наркологический диспансер» функционирует кабинет заместительной терапии метадоном. В настоящее время в программе участвует 53 человека. Среднесуточная потребность метадона – 600 мл.

На базе филиала «Межрайонный кожно-венерологический диспансер» круглосуточно функционирует пункт индивидуальной профилактики инфекций, передаваемых половым путем.

Специалистами ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» проведены семинары для:

работников культуры 26.05.2017г. «Планирование и координация работы в летний период с несовершеннолетними детьми, несовершеннолетними, состоящими на учете в ИДН и пропаганде здорового образа жизни» (присутствовало 26 человек);

кураторов ведомств, предприятий и организаций г.Пинска и Пинского района, ответственных за работу по профилактике ВИЧ-инфекции 21.06.2017г. «Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции в г.Пинске и Пинском районе» (присутствовало 25 человек);

медицинских работников г.Пинска и Пинского района 20.07.2017г. «Организация и проведение профилактических мероприятий по проблеме ВИЧ/СПИД» (присутствовало 78 человек);

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом проведены семинары для школьников и учащихся района.

Ежедневно на телеканале УП «Варяг» проводится трансляция видеоролика по профилактике ВИЧ-инфекции.

Ежедневно в период акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом (с 27.11 по 03.12.2017) на телеканале УП «Варяг» проводилась трансляция «бегущей строки» по профилактике ВИЧ-инфекции.

Проведены объектовые конкурсы плакатов в школах, лицее и учреждениях здравоохранения. Определены победители, работы направлены на областной конкурс (45 работ учащихся районных школ). По итогам областного конкурса 3 работы учащихся средних школ Пинского района отмечены поощрительными призами (ГУО «Купятичская средняя школа», ГУО «Ставокская средняя школа», ГУО «Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц»).

Действует районный клуб «Новое поколение» по внедрению принципа «равный обучает равного» на основе профилактических, обучающих занятий с подростками девиантного поведения, тренера-инструкторы проводят тренинги с родителями. В тематику заседаний и тренингов включены вопросы профилактики ВИЧ-инфекции. В клуб входят лидеры, активисты школ района, а также дети, состоящие на профилактических учетах. Осуществляется подготовка волонтеров, молодежных информационных групп с целью проведения агитационно-пропагандистской, обучающей работы со сверстниками. Все встречи в клубе проводятся с использованием принципа «равный обучает равного». В 6 учреждениях образования функционируют опорные площадки, имеющие сертификаты управления образования Брестского облисполкома по данному принципу на базе Логишинской, Молотковичской, Оснежицкой и Пинковичской средних школ.

ГУ «Пинский ЗЦГиЭ», УЗ «Пинская центральная поликлиника» оказывают методическую помощь по вопросам организационной, профилактической, лабораторно-диагностической деятельности по ВИЧ/СПИД медицинским и немедицинским учреждениям, организациям и общественным объединениям района.

С учетом реализации Подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг. считаем, что основными направлениями в профилактической работе остаются: