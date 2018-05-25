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С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 1008 человек, в том числе вчера, 25 мая, — 53 человека

26.05.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 1008 человек, в том числе вчера, 25 мая, — 53 человека

В числе пострадавших за пятницу  десять детей. Больше всего обращений традиционно  зафиксировано в Гродно и Гродненском районе.  В  перечне  есть частные домовладения  — в Октябрьском  районе  и Скиделе.   Двадцать случаев   произошло на дачных участках, расположенных на территории Коптевского, Полабенского, Озерского, Одельского, Обуховского, Поречского, Сопоцкинского сельсоветов. Небезопасны в  клещевом плане лесные массивы в районе  агрогородков  Озеры, Сопоцкин,  города Скиделя.  Случаи отмечены в  лесопарковой зоне областного центра – два  в  Пышках  и четыре в Румлево.  По одному случаю в  Лидском (территория  микрорайона «Молодежный» в райцентре), Вороновском (частное домовладение в райцентре), Зельвенском (частное домовладение  в деревне Збляны), Новогрудском   районах. Дачный участок   в деревне Зачепичи  и  лесной массив в районе поселка Гезгалы (на берегу реки Молчадь)  вошли в число рисковых территорий в Дятловском районе, лесные массивы у деревни Озгиновичи и на территории  Альбертинского лесничества  — в Слонимском районе.

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В числе пострадавших за пятницу  десять детей. Больше всего обращений традиционно  зафиксировано в Гродно и Гродненском районе.  В  перечне  есть частные...
 
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