С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 1008 человек, в том числе вчера, 25 мая, — 53 человека





В числе пострадавших за пятницу десять детей. Больше всего обращений традиционно зафиксировано в Гродно и Гродненском районе. В перечне есть частные домовладения — в Октябрьском районе и Скиделе. Двадцать случаев произошло на дачных участках, расположенных на территории Коптевского, Полабенского, Озерского, Одельского, Обуховского, Поречского, Сопоцкинского сельсоветов. Небезопасны в клещевом плане лесные массивы в районе агрогородков Озеры, Сопоцкин, города Скиделя. Случаи отмечены в лесопарковой зоне областного центра – два в Пышках и четыре в Румлево. По одному случаю в Лидском (территория микрорайона «Молодежный» в райцентре), Вороновском (частное домовладение в райцентре), Зельвенском (частное домовладение в деревне Збляны), Новогрудском районах. Дачный участок в деревне Зачепичи и лесной массив в районе поселка Гезгалы (на берегу реки Молчадь) вошли в число рисковых территорий в Дятловском районе, лесные массивы у деревни Озгиновичи и на территории Альбертинского лесничества — в Слонимском районе.

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