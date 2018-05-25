Секретами активного долголетия делится Мария Шиш





То, что в 75 лет можно выглядеть и чувствовать себя на несколько десятков лет моложе, иметь столько интересов, увлечений и занятий как в молодом возрасте, доказывает активная и энергичная пенсионерка из г.п. Кореличи Мария Николаевна Шиш.

– Мне исполнилось 75, но об этом знает только мой паспорт. У меня на сегодняшний день столько дел, что сидеть и думать про возраст просто некогда. Да и на завтра весь день распланирован, так что размышляет про годы пусть кто-нибудь другой, – позитивным голосом произнесла пенсионерка, собираясь на занятия по оздоровительной физкультуре в Центр социального обслуживания населения Кореличского района.





Движение – это жизнь

Первым секретом активного долголетия Марии Николаевны, который все знают, но так часто ленятся выполнять, является простая истина: движение – это жизнь.

– Ходите пешком, ездите на велосипеде, занимайтесь спортом, только не сидите на месте, – делится активной жизненной позицией Мария Николаевна.

О том, что женщине некогда даже присесть, свидетельствует ее плотный распорядок дня. С самого утра – обязательная зарядка минут на 30, которая включает в себя дыхательные упражнения, разминку шейного отдела, повороты, наклоны, выпады, танец живота. По словам Марии Николаевны, именно этот комплекс упражнений заряжает ее бодростью и энергией на весь день.

Далее пенсионерка выполняет гимнастику для ступней, которая активизирует работу всего организма. С удивлением наблюдала за тем, как женщина била себя по подушечкам каждой ступни по 100 раз обычной палкой, при этом держа ногу на весу.

Дважды в неделю, в понедельник и среду, Мария Николаевна посещает кружок оздоровительной физкультуры «Ритм» при Центре социального обслуживании населения Кореличского района. Занятия на велотренажере, беговой дорожке, упражнения на растяжку, подвижность суставов – в целом, такая нагрузка, с которой не каждый из современной молодежи справится.

Если же погода благоприятная, пенсионерка с удовольствием занимается скандинавской ходьбой на свежем воздухе.

– Мария Николаевна просто молодец. Ее энергичности и позитивному настрою можно только позавидовать. Она с усердием выполняет все упражнения на занятиях. Плюс к этому – повторяет их дома, – делится руководитель кружка «Ритм» Инна Геннадьевна Левкович.





Укрепляем иммунитет

Только я подумала про закаливание, как пенсионерка поделилась своими утверждениями.

– Организм необходимо закаливать. Тогда защитные функции и иммунитет укрепляются. Зимой после зарядки я обливаюсь холодной водой. Конечно, температуру воды необходимо снижать постепенно, чтобы организм привыкал. Затем, если мороз не сильный, я босиком выхожу на снег. Считаю до 20, на следующий день – до 25, затем – до 30. Вам, наверное, трудно поверить, но снег теплый, – действительно, слова Марии Николаевны вызвали некоторое недоумение.

Пенсионерка любит путешествовать, особенно по святым местам. Поэтому никогда не упускает возможность окунуться в ледяную бодрящую воду источника.

За время беседы женщина несколько раз повторила одну и ту же фразу: «Над иммунитетом нужно работать». Как? Оказывается, очень просто. И снова Мария Николаевна поделилась практическим советом.

– Я никогда не консервирую ягоды. Их нужно есть свежими, прямо с грядки или куста. Вот только тогда будет польза для организма. А еще я никогда не покупаю чай в магазине. Кофе я тоже не пью. Летом сушу зверобой, шалфей, листья земляники, черники, малины. Знаете, какой потом ароматный чай из этого сбора получается! Моя бабушка прожила 98 лет, а пила только заваренный в чугунке малинник, – делится пенсионерка.

Следующим словам Марии Николаевны верилось с трудом.

– Уже лет 10 я вообще не принимаю никакие лекарственные препараты. Аспирина, анальгина, цитрамона в моей аптечке нет. Да и аптечки как таковой у меня тоже нет. Знаете, когда читаешь о противопоказаниях того или иного препарата, сразу вспоминаешь народное высказывание: «Одно лечат, а другое колечат». Я всегда стараюсь найти первопричину боли, после чего массажирую определенные точки, которые отвечают за ту или иную область. Хотя в районную поликлинику я хожу. Ежегодное обследование считаю нужным и полезным, – утверждает Мария Николаевна.

Эликсир молодости от Марии Николаевны





Есть у пенсионерки еще один секрет ее хорошего самочувствия. Сама она называет его эликсир здоровья и долголетия. Весь секрет заключается в ежедневном употреблении козьего молока.

Мария Николаевна привела не один аргумент в пользу этого полезного продукта.

– В организмах людей с возрастом ослабевают защитные функции, иммунитет, замедляется работа головного мозга, пожилые люди хуже видят. Прекрасным же источником здоровья, в котором содержится около 40 важных биологических компонентов, является козье молоко. Только представьте, что этот продукт рекомендуется употреблять онкологическим больным, особенно в том случае, когда была пройдена химиотерапия, – рассказ Марии Николаевны о пользе козьего молока мог быть бесконечным, ведь женщина уже давно ощутила на себе все чудодейственные свойства этого напитка.

На сегодняшний день пенсионерка держит 10 коз, к которым относится с любовью и заботой. Об этом свидетельствуют ласковые клички домашних животных: Рябушка, Снежка, Красуля, Фроська. Женщина признается, что у каждой из ее любимец свои привычки и характер, а понимают они не хуже людей.





– Я уже забыла, когда покупала творог, сметану, масло в магазине. Мои красавицы накормят меня и напоят, – с улыбкой делится пенсионерка.

Беседовать с Марией Николаевной было не только приятно, но и чрезвычайно полезно. Следующий совет женщины мне пришелся более чем по душе.

– Сладости не только можно, но и нужно кушать. Я большая сладкоежка. Вот только ем я исключительно горький шоколад. Ведь он активизирует работу головного мозга и улучшает настроение. Вот и сейчас у меня плитка шоколада с собой. Угощайтесь, – предложила Мария Николаевна попробовать шоколад с высоким содержанием какао-бобов.

Немного для души

– Я очень люблю ходить в лес за грибами и ягодами. Здесь так тихо и спокойно, что я отдыхаю душой, – делится секретом душевного равновесия пенсионерка.

Честно говоря, была очень удивлена словам Марии Николаевны. Нет, то, что она любит природу и походы в лес, – это понятно. Трудно было представить, как женщина собирает грибы и ягоды, ведь зрение у нее совсем плохое, причиной чему служит заболевание сосудов. А видит она только 15% того, что можем видеть мы. Тем не менее, в доме Марии Николаевны всегда порядок.

А еще пенсионерка очень любит читать. Опять удивительно: в очках, держа в руках увеличительное стекло, она узнает много полезного из любимых журналов «Народный доктор», «Сто лет без бед», «Хозяин», «Советчица», «Гаспадыня». И это еще не весь список периодических изданий, на которые женщина оформляет подписку.

Есть у Марии Николаевны еще одно увлечение: уже 8 лет она поет в хоре ветеранов, созданном при Кореличском районном центре культуры и народного творчества.

– Может, повторюсь, но здесь я отдыхаю душой от повседневных дел. Физический труд нужно всегда сочетать с отдыхом. Вот пришла сюда, чтобы пообщаться и развеяться. Сильного голоса у меня нет, но я очень стараюсь, – скромно произнесла женщина.

Секреты активного долголетия Марии Шиш:

– не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперед;

– общайтесь только с добрыми людьми, думайте позитивно;

– спать нужно как минимум 7 часов в сутки;

– дайте себе установку: «Прожить нужно до лет 100, не меньше»;

– никогда не жалуйтесь на свою жизнь и здоровье;

– меньше времени проводите перед телевизором, больше на свежем воздухе.

Оксана ЯНУШ.

Фото автора.