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Ученые рассказали о том, чем может быть опасен для человека шашлык

26.05.2018 17:56 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Ученые рассказали о том, чем может быть опасен для человека шашлык
Фото из открытых источников

Оказалась, что большая часть этих веществ поступает в организм через кожный покров. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

Ранее считалось, что от продуктов горения, в первую очередь, страдают дыхательные пути, а не кожа. Специалисты отмечают, что большой опасности для здоровья эти вещества не представляют, но они могут стать дополнительным фактором риска для любителей барбекю.

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Сообщается, что во время готовки выделяются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Многие из них повышают риск развития онкологических заболеваний у тех, кто часто подвергается их воздействию.

Ученые провели эксперимент, для которого отобрали 20 добровольцев – мужчин в возрасте от 22 до 25 лет. Все они были приглашены на барбекю. Перед началом исследования все участники эксперимента сдали анализы. После мужчин разделили на 3 группы. Все вместе они готовили мясо, однако только добровольцам из первой группы разрешили съесть его (чтобы выяснить влияние на организм ПАУ, поступающих с пищей). Участники второй группы находились у огня без каких-либо средств защиты, а участники третьей – носили респираторы, чтобы дым воздействовал лишь на их кожу, а не на дыхательную систему. После эксперимента анализы были сданы повторно.

Как и ожидали ученые, наибольшее количество ПАУ получили те, кто ел жареное мясо. На втором месте оказалось воздействие на кожу, а не вдыхание дыма. Временно снизить эффект можно с помощью одежды с длинными рукавами, однако, когда материя пропитается дымом, кожа получит больше канцерогенов. Чтобы снизить риск для здоровья, ученые рекомендуют менять одежду сразу же после готовки.

 
 
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