Опасный картофель. Почему вредно пюре и чем полезен вчерашний обед?

«Смертельный квартет»
Официальное мнение медиков пока такое: в картофеле очень много крахмала, который переваривается до сахаров и этим способствует увеличению веса и всех болезней, с ним связанных, — сахарного диабета 2-го типа, гипертонии, атеросклероза с инфарктами и инсультами. Механизмы развития этих болезней во многом общие, и часто они бывают все вместе у одного пациента. Врачи не без чёрного юмора называют это «смертельным квартетом». Всемирная организация здравоохранения специально оговаривает, что из-за большого содержания крахмала картофель не входит в число полезных даров природы в отличие от овощей, фруктов и зелени.
Недавние научные исследования эти взгляды поддерживают. «На Западе проводились исследования, в которых наблюдали 4 млн человек, — было выявлено, что картофель способствует развитию диабета, — рассказывает врач-эндокринолог, диетолог, создатель авторской программы питания Вадим Крылов. — У потреблявших его 2-4 раза в неделю риск диабета был выше на 7% по сравнению с теми, кто ел его не чаще одного раза в неделю. А у тех, кто питался им каждый день и чаще, риск был выше на 33%.
Каждые 3 порции в неделю запечённого, варёного картофеля или пюре увеличивали риск на 4%. А 3 порции картофеля фри (или жареного) — на 19%, за счёт жира он оказался самым вредным.
Такой эффект оказывает не только картофель, но и любой продукт, который способствует развитию ожирения и, следовательно, возникновению сахарного диабета 2-го типа. И поэтому, если вы совсем не будете есть картофель, но в рационе будет сладкая, жирная и богатая легкоусвояемыми углеводами пища, риск диабета тоже будет высок».
Ещё одно свежее исследование 187 тыс. американцев показало, что картофель способствует развитию гипертонии. Те, кто ел варёный, жареный или запечённый картофель не менее 4 раз в неделю, на 11% чаще имели высокое давление по сравнению с теми, кто ел его очень редко. Негативный эффект картофеля фри был ещё выше — 17%.
Как это исправить?
В последнее время учёные всё чаще пишут о полезных свойствах картофеля. Как это возможно? Ведь в основе картофеля огромное количество неполезного и избыточного в нашем питании крахмала: каждый клубень на 80% состоит из воды, и если эту воду убрать, то крахмала будет более 90%, а всё остальное — мелочи.
Но, оказывается, эти мелочи могут превращаться в нечто большое. Дотошные американцы посчитали, что в составе картофеля они потребляют 25% всех полифенолов — полезнейших антиоксидантов, защищающих сердце, сосуды, препятствующих старению и развитию рака. Для сравнения: из помидоров получают 15% полифенолов, брокколи — 10,5%, лука — 7,9%, моркови — 4,6%. А ведь в этих дарах природы их очень много. Как это объяснить? Картофеля едят и будут есть много больше, чем этих овощей (многие люди отказываются от большого потребления овощей из-за вкусовых предпочтений и цены — они очень дорогие), и в результате большую часть полифенолов они будут получать из него. Учёные это хорошо понимают, и сейчас их усилия направлены на то, чтобы сделать картофель менее вредным. Для этого есть два пути. Первый — выводить сорта с большим количеством полифенолов и других полезных веществ и меньшим — крахмала. Классический пример — картошка фиолетового цвета на разрезе. Такую окраску ей обеспечивают суперполезные антоцианы — это одни из самых мощных полифенолов.
Второй путь — использовать такие способы готовки картофеля, которые снижают усвоение крахмала. Такой крахмал называют резистентным (устойчивым), переваривается он хуже. В результате усваивается он не полностью, а сахар в крови повышается медленнее и меньше. Поэтому блюда с резистентным картофелем меньше способствует развитию ожирения и связанного с ним букета болезней.
Сегодня уже детально изучено содержание резистентного крахмала в картофеле, приготовленном разными способами. Меньше всего его в варёной картошке и в пюре — до 3%. Запечённая в духовке картошка содержит резистентного крахмала как минимум вдвое больше — 6%. Ещё больше его в картофеле, сделанном в микроволновке, — 7%. Но и это не предел, в картофеле фри и жареном его 9%. Но, к сожалению, эти столь обожаемые многими блюда — не выход из положения: в них очень много жира, и из-за этого они способствуют увеличению веса.
Есть способы увеличить содержание резистентного крахмала. Например, холодильник. Если подержать готовое блюдо из картофеля в холоде 24 часа, то такого крахмала в нём станет больше в 1,5-4 раза. Конечно, не все любят холодную или разогретую повторно картошку, но на что не пойдёшь ради здоровья. Она отлично подходит для салатов. И здесь есть ещё один способ затруднить усвоение крахмала в пищеварительном тракте — обязательно добавляйте в такие салаты уксус. А можно вообще добавлять к готовому картофелю соус на основе уксуса или сделать картофель фри по-китайски, он самый полезный.
Порежьте клубень тонкой соломкой, положите её на горячую сковороду с маслом, добавьте перец, соевый соус и уксус. Жарьте, постоянно помешивая, 4-5 минут. Вообще, хорошо приучать себя к новым блюдам из картофеля — так вы скоро станете замечать, что варёная картошка и пюре — это не только самое неполезное, но и не самое вкусное. Например, завлабораторией биологии развития растений МГУ и кандидат биологических наук Владимир Мурашёв советует чаще готовить и есть в мундире любую картошку, а не только молодую. Для этого достаточно вымыть клубни жёсткой щёткой. Ведь основные полезные вещества содержатся в кожице.