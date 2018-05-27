Опасный картофель. Почему вредно пюре и чем полезен вчерашний обед?

«Смертельный квартет»

Официальное мнение медиков пока такое: в картофеле очень много крахмала, который переваривается до сахаров и этим способствует увеличению веса и всех болезней, с ним связанных, — сахарного диабета 2-го типа, гипертонии, атеросклероза с инфарктами и инсультами. Механизмы развития этих болезней во многом общие, и часто они бывают все вместе у одного пациента. Врачи не без чёрного юмора называют это «смертельным квартетом». Всемирная организация здравоохранения специально оговаривает, что из-за большого содержания крахмала картофель не входит в число полезных даров природы в отличие от овощей, фруктов и зелени.

Недавние научные исследования эти взгляды поддерживают. «На Западе проводились исследования, в которых наблюдали 4 млн человек, — было выявлено, что картофель способствует развитию диабета, — рассказывает врач-эндокринолог, диетолог, создатель авторской программы питания Вадим Крылов. — У потреблявших его 2-4 раза в неделю риск диабета был выше на 7% по сравнению с теми, кто ел его не чаще одного раза в неделю. А у тех, кто питался им каждый день и чаще, риск был выше на 33%.

Каждые 3 порции в неделю запечённого, варёного картофеля или пюре увеличивали риск на 4%. А 3 порции картофеля фри (или жареного) — на 19%, за счёт жира он оказался самым вредным.

Такой эффект оказывает не только картофель, но и любой продукт, который способствует развитию ожирения и, следовательно, возникновению сахарного диабета 2-го типа. И поэтому, если вы совсем не будете есть картофель, но в рационе будет сладкая, жирная и богатая легкоусвояемыми углеводами пища, риск диабета тоже будет высок».

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Ещё одно свежее исследование 187 тыс. американцев показало, что картофель способствует развитию гипертонии. Те, кто ел варёный, жареный или запечённый картофель не менее 4 раз в неделю, на 11% чаще имели высокое давление по сравнению с теми, кто ел его очень редко. Негативный эффект картофеля фри был ещё выше — 17%.





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Как это исправить?

В последнее время учёные всё чаще пишут о полезных свойствах картофеля. Как это возможно? Ведь в основе картофеля огромное количество неполезного и избыточного в нашем питании крахмала: каждый клубень на 80% состоит из воды, и если эту воду убрать, то крахмала будет более 90%, а всё остальное — мелочи.

Но, оказывается, эти мелочи могут превращаться в нечто большое. Дотошные американцы посчитали, что в составе картофеля они потребляют 25% всех полифенолов — полезнейших антиоксидантов, защищающих сердце, сосуды, препятствующих старению и развитию рака. Для сравнения: из помидоров получают 15% полифенолов, брокколи — 10,5%, лука — 7,9%, моркови — 4,6%. А ведь в этих дарах природы их очень много. Как это объяснить? Картофеля едят и будут есть много больше, чем этих овощей (многие люди отказываются от большого потребления овощей из-за вкусовых предпочтений и цены — они очень дорогие), и в результате большую часть полифенолов они будут получать из него. Учёные это хорошо понимают, и сейчас их усилия направлены на то, чтобы сделать картофель менее вредным. Для этого есть два пути. Первый — выводить сорта с большим количеством полифенолов и других полезных веществ и меньшим — крахмала. Классический пример — картошка фиолетового цвета на разрезе. Такую окраску ей обеспечивают суперполезные антоцианы — это одни из самых мощных полифенолов.

Второй путь — использовать такие способы готовки картофеля, которые снижают усвоение крахмала. Такой крахмал называют резистентным (устойчивым), переваривается он хуже. В результате усваивается он не полностью, а сахар в крови повышается медленнее и меньше. Поэтому блюда с резистентным картофелем меньше способствует развитию ожирения и связанного с ним букета болезней.

Сегодня уже детально изучено содержание резистентного крахмала в картофеле, приготовленном разными способами. Меньше всего его в варёной картошке и в пюре — до 3%. Запечённая в духовке картошка содержит резистентного крахмала как минимум вдвое больше — 6%. Ещё больше его в картофеле, сделанном в микроволновке, — 7%. Но и это не предел, в картофеле фри и жареном его 9%. Но, к сожалению, эти столь обожаемые многими блюда — не выход из положения: в них очень много жира, и из-за этого они способствуют увеличению веса.

Есть способы увеличить содержание резистентного крахмала. Например, холодильник. Если подержать готовое блюдо из картофеля в холоде 24 часа, то такого крахмала в нём станет больше в 1,5-4 раза. Конечно, не все любят холодную или разогретую повторно картошку, но на что не пойдёшь ради здоровья. Она отлично подходит для салатов. И здесь есть ещё один способ затруднить усвоение крахмала в пищеварительном тракте — обязательно добавляйте в такие салаты уксус. А можно вообще добавлять к готовому картофелю соус на основе уксуса или сделать картофель фри по-китайски, он самый полезный.

Порежьте клубень тонкой соломкой, положите её на горячую сковороду с маслом, добавьте перец, соевый соус и уксус. Жарьте, постоянно помешивая, 4-5 минут. Вообще, хорошо приучать себя к новым блюдам из картофеля — так вы скоро станете замечать, что варёная картошка и пюре — это не только самое неполезное, но и не самое вкусное. Например, завлабораторией биологии развития растений МГУ и кандидат биологических наук Владимир Мурашёв советует чаще готовить и есть в мундире любую картошку, а не только молодую. Для этого достаточно вымыть клубни жёсткой щёткой. Ведь основные полезные вещества содержатся в кожице.