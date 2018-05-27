Старость начинается с ног. Где искать точки «своих» болезней?

Согласно канонам древнекитайской медицины, именно на пятках расположены активные точки, которые отвечают за правильное функционирование всех органов. И если пятки «нетренированные», то и всему организму плохо — не дышится, и в результате стареет каждый орган.

Кстати Ногам полезны контрастные обливания: то горячей, то холодной водой.

Так какие рецепты есть для сохранения здоровья наших ног, а значит, в конечном счёте и всего организма? Обратимся снова к мудрости китайских врачей.

Совет № 1. Гимнастика

Обязательно надо ходить на носочках, на пяточках, а также на внутренней и внешней сторонах стопы. Это укрепляет мышцы и кости ног, улучшает кровообращение, а значит, улучшает работу внутренних органов.





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Совет № 2. Удары

Начинайте прямо сейчас бить свои стопы ног — ежедневно. Удары наносятся аккуратно, по подушечке, расположенной под пальцами ног. Удары должны быть лёгкими. Но стучать лучше не просто пальцами. Для «избиений» следует использовать небольшой резиновый или деревянный молоточек. Если его нет, подойдёт скалка или бутылка. Стучим, пока по телу не начнёт разливаться приятное тепло. Такой массаж считается в китайской медицине одним из лучших средств для улучшения кровообращения и ног, и всего организма. Тем, у кого ухудшается зрение, следует дополнительно постукивать по основанию второго и третьего пальцев 5 минут каждый день. Там расположены зоны, рефлекторно связанные с глазами. Аналогично по зонам надо постукивать и при проблемах с другими органами.

Совет № 3. Массаж

Также нужно регулярно массировать особую точку в своде стопы — юн-цюань. Искать эту архиважную точку следует сразу за пальцами в середине свода стопы. Выполнять такой массаж можно сухим способом, то есть просто нажимать точку 20 раз без перерыва (сначала на одной ноге, затем на другой). Делать это желательно утром и вечером. Дополнительную силу прикладывать не надо.

А можно делать массаж этой точки влажным способом: налить в тазик воду температуры 38 градусов, поставить ноги в него и ждать, когда они покраснеют. После этого большими пальцами одновременно массируйте точку юн-цюань 80 раз без перерыва. Хорошо, если после этого вы будете руками растирать стопы в течение 3-5 минут.

Совет № 4. Пешие прогулки

И конечно, главный стимулятор здоровья пяток, ног да и всего тела — долгие пешие прогулки. Идеально, если вы можете совершать их босиком по лесным тропинкам, травке на даче или газонам в парке.