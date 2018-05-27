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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1063 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье – 55 человек
28.05.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадал 41 человек. В Ленинском районе от укусов клещей пострадало 5 человек, в Октябрьском – 7.
По одному укушенному зарегистрировано в лесном массиве деревни Путришки, микрорайоне Южный, урочище Грандичи, микрорайоне Вишневец и на улице Томина. В урочище Румлево 2 пострадавших.
В Мостовском районе зарегистрирован 1 пострадавший.
В двух случаях территорию установить не удалось.
В Лидском районе четверо укушенных. Единичные случаи в деревне Овсядово, на дачном участке агрогородка Крупово, в садовом товариществе «Гаевка» и в лесном массиве деревни Велички.
Берестовицкий район – 4 укушенных. По одному случаю: частные домовладения в городском поселке Берестовица (ул. Ленина), деревня Грицевичи, деревня Кудричи, лесной массив деревни Бергили.
В Дятловском районе двое укушенных: частное домовладение деревня Плебановичи, дачный участок в деревне Нарбутовичи.
Один пострадавший в Волковысском районе, на территории населенного пункта города Волковыск (ул. Железнодорожная).
По одному случаю в Зельвенском районе (лесной массив деревни Вороничи), Ошмянском (частное домовладение в деревне Повяжии),
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1063 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье – 55 человек
Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадал 41 человек. В Ленинском районе от укусов клещей пострадало 5 человек, в...
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