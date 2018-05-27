С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1063 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье – 55 человек





Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадал 41 человек. В Ленинском районе от укусов клещей пострадало 5 человек, в Октябрьском – 7.



Все чаще клещи атакуют на частных территория. Так в Поречье на жилой территории зарегистрирован 1 укушенный. Также единичный случай зарегистрирован на дачном участке в микрорайоне Зарица. Больше всего пострадавших в Подлабеньском сельском совете – 7. В Коптевском – 5. Гожа – единичный случай.

По одному укушенному зарегистрировано в лесном массиве деревни Путришки, микрорайоне Южный, урочище Грандичи, микрорайоне Вишневец и на улице Томина. В урочище Румлево 2 пострадавших.

В Мостовском районе зарегистрирован 1 пострадавший.

В двух случаях территорию установить не удалось.

В Лидском районе четверо укушенных. Единичные случаи в деревне Овсядово, на дачном участке агрогородка Крупово, в садовом товариществе «Гаевка» и в лесном массиве деревни Велички.

Берестовицкий район – 4 укушенных. По одному случаю: частные домовладения в городском поселке Берестовица (ул. Ленина), деревня Грицевичи, деревня Кудричи, лесной массив деревни Бергили.

В Дятловском районе двое укушенных: частное домовладение деревня Плебановичи, дачный участок в деревне Нарбутовичи.

Один пострадавший в Волковысском районе, на территории населенного пункта города Волковыск (ул. Железнодорожная).

По одному случаю в Зельвенском районе (лесной массив деревни Вороничи), Ошмянском (частное домовладение в деревне Повяжии),

Свислочском (частное домовладение в поселке Юбилейный).

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