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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1063 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье – 55 человек

28.05.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 1063 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье – 55 человек

Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадал 41 человек. В Ленинском районе от укусов клещей пострадало 5 человек, в Октябрьском – 7. 

Все чаще клещи атакуют на частных территория. Так в Поречье на жилой территории зарегистрирован 1 укушенный. Также единичный случай зарегистрирован на дачном участке в микрорайоне Зарица. Больше всего пострадавших в Подлабеньском сельском совете – 7. В Коптевском – 5. Гожа – единичный случай. 

По одному укушенному зарегистрировано в лесном массиве деревни Путришки, микрорайоне  Южный, урочище Грандичи, микрорайоне Вишневец и на улице Томина. В урочище Румлево 2 пострадавших. 

В Мостовском районе зарегистрирован 1 пострадавший. 

В двух случаях территорию установить не удалось. 

В Лидском районе четверо укушенных. Единичные случаи в деревне Овсядово, на дачном участке агрогородка Крупово, в садовом товариществе «Гаевка» и в лесном массиве деревни Велички. 

Берестовицкий район – 4 укушенных. По одному случаю: частные домовладения в городском поселке Берестовица (ул. Ленина), деревня Грицевичи, деревня Кудричи, лесной массив деревни Бергили. 

В Дятловском районе двое укушенных: частное домовладение деревня Плебановичи, дачный участок в деревне Нарбутовичи. 

Один пострадавший в Волковысском районе,  на территории  населенного пункта города Волковыск (ул. Железнодорожная). 

По одному случаю в Зельвенском районе (лесной массив деревни Вороничи), Ошмянском (частное домовладение в  деревне Повяжии), 
Свислочском (частное домовладение в поселке Юбилейный). 

http://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Больше всего случаев зарегистрировано в Гродно и Гродненском районе – здесь пострадал 41 человек. В Ленинском районе от укусов клещей пострадало 5 человек, в...
 
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