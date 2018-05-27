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Клещи открыли сезон

28.05.2018 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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Высокая температура воздуха в апреле обусловила рост активности клещей: по результатам энтомологического мониторинга их численность возросла более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. В организации здравоохранения района за медпомощью по поводу присасывания клещей уже обратилось 23 человека — рост на 15%. Каждый четвертый — ребенок. Диагноз Лайм-боррелиоз установлен двум пострадавшим.

Клещи открыли сезон

При посещении леса не забудьте защититься одеждой и репеллентами; осматривайте себя через каждые 1-2 часа пребывания там и после выхода из леса. Если все же избежать присасывания клеща не удалось, то его можно удалить в организации здравоохранения или самостоятельно. После удаления нужно обратиться в поликлинику для назначения эффективного профилактического лечения в первые 72 часа после укуса клеща и организации меднаблюдения.

Тереза ГУЛИК,

врач-эпидемиолог (зав. отделом эпидемиологии) УЗ «Осиповичский райЦГЭ».

 
 
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Высокая температура воздуха в апреле обусловила рост активности клещей: по результатам энтомологического мониторинга их численность возросла более чем в 1,5 раза...
 
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