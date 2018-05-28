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В летних лагерях смогут оздоровиться более 46 тысяч детей Гомельской области

29.05.2018 — Новости Здоровья | Народны голас  
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Более 46 тыс. детей Гомельской области смогут оздоровиться в лагерях на летних каникулах, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Гомельского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Василий Зубец.
В летних лагерях смогут оздоровиться более 46 тысяч детей Гомельской области
С первых дней июня в Гомельской области будут функционировать оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием. «Всего за летний период планируется оздоровить 46 тыс. 305 детей Гомельской области, — отметил Василий Зубец. — В том числе в круглосуточных лагерях — 13 тыс. 255 детей, в лагерях с дневным пребыванием — 33 тыс. 50 ребят».
Работа лагерей будет организована по определенным профилям и направлениям деятельности. Кроме того, будут функционировать лагеря труда и отдыха. «Пройти оздоровление и получить заработную плату в лагерях труда и отдыха смогут 3 тыс. 285 детей. В спортивно-оздоровительных лагерях с организацией тренировочного процесса с пользой проведут досуг свыше 12,5 тыс. воспитанников детско-юношеских спортивных школ и школ (училищ) олимпийского резерва», — сказал начальник областного управления.
Кроме того, за счет государственных средств летние каникулы в лагерях смогут провести 2,5 тыс. детей, проживающих или обучающихся на загрязненных в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях Гомельской области.
Максимально будет организован отдых и оздоровительные мероприятия для детей из многодетных, приемных, опекунских семей, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на различных видах профилактического учета. «Подростки, требующие особого педагогического внимания, будут вовлечены в трудовую деятельность в лагерях труда и отдыха», — подчеркнул Василий Зубец.
На проведение летней оздоровительной кампании в Гомельской области предусмотрено Br5,4 млн государственных средств, в том числе на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием — Br4 млн.
Для подготовки стационарных лагерей области к летнему оздоровительному периоду выделено Br464,3 тыс. «Эти средства предусмотрены для ремонта жилых корпусов, пищеблоков и других помещений, благоустройства территории, приведения в надлежащее состояние спортивных площадок», — добавил Василий Зубец
 
 
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