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Хроника надежды. Заболевший раком онколог ведёт блог о борьбе с болезнью

29.05.2018 11:47 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Хроника надежды. Заболевший раком онколог ведёт блог о борьбе с болезнью
Из личного архива / АиФ

Врач не сдался и ведёт борьбу с болезнью, а параллельно создал интернет-блог, где подробно описывает процесс лечения. Для 3,5 млн онкопациентов в России это не менее важно, чем врачебная помощь.

Думал — язва...

Лидия Юдина, «АиФ»: — Почему вы, врач, который знает о болезни лучше, чем кто-либо, обнаружили её так поздно?

Андрей Павленко: — Третья стадия рака желудка действительно считается запущенной. Но обнаружить болезнь раньше шансов не было. В моём возрасте этот вид рака возникает крайне редко (у 3% пациентов). Все скрининговые онкопрограммы рассчитаны на людей старше 45 лет. Так называемые малые симптомы рака (потеря веса, аппетита, слабость, снижение работоспобности и т. д.) отсутствовали. На обследование попал, когда стал ощущать боли в желудке после еды и по ночам. Был уверен, что обнаружат язву или гастрит. Страшный диагноз поставил себе сам, когда посмотрел видеозапись обследования. Конечно, некоторое время пребывал в состоянии шока, но быстро взял себя в руки. Моё преимущество перед другими пациентами было в том, что я знал стандарты лечения и представлял, что меня ждёт впереди.

Хроника надежды. Заболевший раком онколог ведёт блог о борьбе с болезнью
Андрей Павленко с женой Аней после химиотерапии. Фото: Из личного архива

— Зачем вести интернет-дневник борьбы с болезнью?

— На третий день, после того как выяснил диагноз, я решил начать дневник. Для большинства пациентов онкологический диагноз означает конец жизни. На самом деле это хроническое заболевание, от которого можно либо вылечиться, либо какое-то время полноценно жить — растить детей, работать, путешествовать. Знаю пациентов, которые прожили не один десяток лет после постановки диагноза. Цель моего блога — донести эту мысль до людей и сделать тяжёлый путь онкобольных чуть менее сложным.

— Почему вы не поехали лечиться за границу?

— Решил проходить лечение в родном Питере. Мысли уехать лечиться к западным коллегам не возникало. Нельзя отрицать, что в развитых странах онкологи достигли впечатляющих результатов. Есть виды рака, которые действительно лучше лечить там. Но опухоли желудочно-кишечного тракта можно с тем же успехом вылечить и дома — где и стены помогают, и друзья поддерживают. (Друзья-коллеги поддержали Андрея не только профессионально. Когда после курса химиотерапии ему пришлось сбрить волосы, в знак поддержки побрились и его коллеги, однокурсники и даже некоторые наставники — именитые питерские онкологи. — Ред.).

Хроника надежды. Заболевший раком онколог ведёт блог о борьбе с болезнью
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50% надежды

— Доктор, вы верите в чудо?

— Нет, свои шансы оцениваю реально. Современные исследования могут точно предсказать, каков будет результат лечения у конкретного пациента и на какую продолжительность жизни он может рассчитывать. Отклонения бывают, но незначительные. Поэтому о чудесах в онкологии могут рассуждать только непрофессионалы. Став пациентом, я не узнал о болезни ничего нового. Всё идёт, как описано в современных пособиях.

— У вас рак обнаружен в запущенной стадии, такая же ситуация у большинства пациентов. Надежды на излечение нет?

— Прогноз зависит не только от размера опухоли (то есть от стадии болезни), но и от её агрессивности. Рак — как герой фильма «Хороший, плохой, злой». Хороший рак четвёртой стадии, который можно удалить операционно без последствий для организма, лучше, чем злой, выявленный на раннем этапе, — такая опухоль, даже размером менее 1 см, сразу даёт метастазы. Мой рак — плохой, но не злой. Опухоль возникла примерно год назад. За это время она резко увеличилась в размерах, но отдалённых метастазов у меня нет. Поэтому шанс на излечение есть, и он достаточно велик. Многое будет зависеть от эффективности химиотерапии. Если препараты правильные, то мои шансы на 5-летнюю выживаемость — 50%. Если химиотерапия окажется неэффективной, вероятность того, что я проживу 5 лет, — не более 5%. Окончательная ясность появится в июне, после компьютерной томографии, которую я пройду после 4-го курса «химии». Но даже при благоприятном раскладе мне предстоит операция по удалению желудка.

— Жизненные планы поменялись после диагноза?

— Безусловно. Во-первых, химиотерапия — это тяжёлый метод лечения. У меня, например, возникало осложнение, которое вынудило на какое-то время приостановить работу. Я сосредоточился на краткосрочных задачах, главные из которых — финансовая стабильность моей семьи (у Андрея трое детей, младшему исполнился год. — Ред.) и осуществление главного дела моей жизни. Я начал развивать онкоотделение в Клинике высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского университета. Для меня важно, чтобы этот проект не был заморожен.

Хроника надежды. Заболевший раком онколог ведёт блог о борьбе с болезнью
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Информация — лекарство

— Не страшно рассказывать столь личное на весь Интернет?

— Когда я узнал свой диагноз, сразу возникла мысль привлечь через мою беду внимание к проблемам онкологической помощи. Заболеваемость раком с каждым годом растёт, но врачи не готовы к новым вызовам. Советская система подготовки врачей изжила себя, а новой за эти годы так и не возникло. Для молодых врачей выйти на достойный уровень — большая проблема. Я стал профессионалом только благодаря самообразованию. Сегодня к врачам предъявляются большие требования, вплоть до уголовного преследования за врачебную ошибку. Но, прежде чем спрашивать с врача, его необходимо обучить грамотно лечить людей. А этим у нас никто не занимается. В онкологии — колоссальный кадровый голод. Половину специалистов можно смело отправлять на доучивание. Вторая большая проблема — информированность пациентов. При сегодняшней загруженности у врачей нет времени на разговоры с ними. Поэтому онкобольные ничего не знают ни о процессе лечения, ни о возможных осложнениях. При раке назначаются тяжёлые препараты, но пациент должен быть настроен на активное лечение, иначе велика вероятность, что он, потеряв надежду и не видя перспектив, «сойдёт с дистанции». Чтобы этого не произошло, врач должен рассказывать пациенту о всех нюансах терапии — чтобы он либо вылечился, либо правильно распорядился отведённым ему временем.

 

Кстати
По данным ВОЗ, к наибольшему количеству смертей приводит рак лёгких, рак печени, рак толстого кишечника и рак желудка. Наименьшая смертность при раке шейки матки и молочной железы, предстательной железы. Выживаемость больных раком постоянно растёт. У детей этот показатель вырос на 90%.

 

Советы доктора Андрея Павленко

  • Вовремя проходите обследования — рак на ранней стадии не даёт симптомов. Болевой синдром возникает, когда опухоль выходит за пределы органа и начинает давить на соседние, кровотечения — при разрушении опухоли. Чтобы выявить рак своевременно, необходима не диспансеризация, а скрининговые обследования (УЗИ, гастроскопия, колоноскопия, маммография).
  • Будьте внимательны к себе — никто не знает ваше тело лучше, чем вы. Обращайте внимание на любые изменения — потемневшие родинки, странные уплотнения и т. д. — и сразу показывайте их врачу.
  • Если у двух прямых родственников был диагностирован рак, пройдите генетическое типирование — при некоторых наследственных видах рака риск возникновения болезни достигает 80%. Если будет выявлена генетическая поломка, лучше прибегнуть к профилактическому удалению органа.
  • Если вам поставлен онкологический диагноз, первое, что нужно сделать, — найти врача-лидера. В больших городах это сделать проще. Но профессионалы есть в любом регионе. Продолжительность вашей жизни напрямую зависит от того, кто вас лечит.
  • Если вы верите в народную медицину, лечение этими методами вам не повредит. Эффект плацебо никто не отменял, а дополнительная уверенность в успехе даст силы. Но принимать это лечение нужно не вместо, а вместе с назначенными врачом препаратами.
  • Работайте, общайтесь с друзьями, делайте всё, что вам нравилось раньше. Уход в болезнь погружает в депрессию и, соответственно, сокращает жизнь.
 
 
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Доктор Андрей Павленко — один из лучших онкологов страны, руководитель питерского онкоцентра. В 39 лет он поставил самый страшный диагноз самому себе. Рак желудка....
 
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