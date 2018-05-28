С начала мая в организации здравоохранения области по поводу укусов клещей обратились 1196 человек, в том числе вчера, 28 мая — 135 человек





Больше всего обращений в понедельник было зафиксировано в Гродно и Гродненском районе – 100, в том числе пострадал 31 ребенок. 6 случаев зарегистрировано на территории Ленинского района, 8 случаев на территории Октябрьского района.

Вчера было зарегистрировано:

– 4 случая – на территориях частных домовладений Сопоцкинского – 3, Коптевского – 1;

– 38 случаев на дачных участках: Коптевский сельсовет – 8 случаев, Подлабеньский – 19 случаев, Гожский – 3 случая, Поречский – 1 случай, Путришковский – 1 случай, Обуховский – 1 случай, Сопоцкинский – 1 случай, р-н д.Зарица – 2 случая, СТ «Азот» – 1 случай, м-н Грандичи – 1 случай;

– 28 случаев в лесных массивах: Поречский сельсовет – 1 случай, Озерский – 2 случая, урочище Пышки – 17 случаев, Обуховский сельсовет – 2 случая, Гожский – 1, Скидельский – 2 случая, Подлабеньский – 1 случай, Сопоцкинский – 2 случая, 6 случаев произошли на неустановленных территориях.

Кроме того, в медучреждения Гродно обращались люди, которые местом предположительного присасывания клещей считают Щучинский р-н – 2 случая, Волковысский р-н – 1 случай, Мостовский р-н – 4 случая, Берестовицкий – 1 случай.

По-прежнему не теряет актуальности использование перед прогулками на природе средств, отпугивающих клещей, в Лидском районе. Там вчера, 28 мая, произошло 8 укусов клещей: на территориии населенного пункта г.Лида (ул.Хасановская), аг.Дитва, п.Ю.Городок – 3 случая, дачные участки д.Шавдюки, д.Пашки – 2 случая, лесные массивы д.Малейковщизна, д.Докудово – 2 случая.

В Новогрудском районе зарегистрирован 1 случай. В Мостовском районе зафиксированы случаи укусов в частных домовладениях д.Задворье, д.Стрельцы – 2 случая. В Дятловском районе в лесном массиве д.Малая Воля (на реке Щара) – 1 случай. В Ивьевском районе в лесном массиве д.Довнарыта также 1 случай. В Кореличском районе в частном домовладении д.Бушки – 1 случай.

В Волковысском районе было зарегистрирвано 7 случаев укусов клещей. На территории г.Волковыска (ул.Жолудева) – 1 случай, частные домовладения д.Мотьковцы, д.Андреевичи, д.Даниловцы, д.Голынка – 4 случая. На дачном участке г.Волковыск (ул.Железнодорожная) – 1 случай. В лесном массиве д.Колонтаи – 1 случай.

В Новогрудском районе – 5 случаев укусов. На берегу озер Свитязь – 1, Литовка – 1 – 2 случая. Лесные массивы д.Негримово, д.Новоселки, д. Кмитянка – 3 случая.

В Ошмянском районе 1 случай в лесном массиве аг. Гольшаны.

В Слонимском районе зарегистрировано 2 случая в частных домовладениях д.Чемеры, д.Гринки.

В лесных массивах д.Жировичи – 2 случая, д.Чепелево, д.Задворье, д.Высоцк, д.Грибово, Альбертинское лесничество – 7 случаев.

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