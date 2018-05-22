Правила вызова бригады скорой медицинской помощи

Служба скорой медицинской помощи работает в круглосуточном режиме и оказывает помощь пациентам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастный случай, травма, отравление, другие состояния и заболевания). Всего в районе работают 2 фельдшерские бригады, кроме того дежурит ночная бригада при Лужковской УБ. По социальному стандарту на население нашего района необходимо 1,5 бригады.

Правила вызова бригады скорой неотложной медицинской помощи регламентированы Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 110 от 12 октября 2009 года.

Согласно Постановления приоритетными вызовами являются: экстренные (выезд бригады до 4 минут), срочные (выезд бригады до 15 минут), неотложные (выезд бригады до 1 часа).

К экстренным вызовам бригады СМП относятся:

ДТП;

резкая потеря сознания;

сыпь с высокой температурой у детей;

утопление, удушение, инородное тело дыхательных путей с острой недостаточностью дыхания;

обширные ожоги;

глубокие раны с неостанавливающимся кровотечением;

впервые возникшие судороги;

суицидальные попытки, психические расстройства, представляющие опасность для больного и окружающих;

чрезвычайные происшествия;

электротравма;

падение с высоты выше собственного роста;

острое отравление непищевого характера.

К срочным вызовам бригады СМП относятся:

нарушение ритма сердца с падением артериального давления;

боли в сердце;

приступ бронхиальной астмы;

инородное тело (ухо, нос и т. д.);

желудочно-кишечные кровотечения;

отморожения;

роды;

внезапное нарушение двигательной активности;

вызов бригады СМП, связанный с резким ухудшением состояния здоровья пациента при невозможности уточнить причины общения.

К неотложным вызовам бригады СМП относятся:

значительное повышение артериального давления;

аллергия;

резкая боль в животе, спине, грудной клетке;

гемофилия;

головная боль;

неадекватное поведение;

рвота;

температура выше 38,50С, которая не снижается лекарствами;

острая задержка мочи;

пищевые отравления;

внезапное изменение поведения у ребенка до 1 года;

обезболивание у онкологических больных;

транспортировка по вызову, принятому от медицинского работника.

В последние годы значительная часть вызовов поступает от пациентов с хроническими заболеваниями, которые должны регулярно посещать участкового врача и принимать базисное лечение. В таких случаях бригада СМП не решает проблему пациента, а только отвлекается от действительно экстренной работы. Ведь в любой момент может случится экстренная ситуация, а обе бригады будут обслуживать вызовы, которых даже нет в показаниях к выезду. Кроме того, хотелось бы отметить, что нет ничего плохого, что пациента доставили в приемный покой своим транспортом родственники. Этим вы ускорите оказание медицинской помощи на время, которое бригада СМП затратит на дорогу к вам.

Скорая помощь не выдает больничных листов, не проводит снятие алкогольного опьянения, назначение дальнейшего лечения пациентам, не выполняет назначения врачей поликлиники и других организаций здравоохранения (кроме введения обезболивающих средств пациентам с онкологическими заболеваниями), не решает вопросы социального обеспечения или ухода.«Скорая» не работает как такси, если нужно доехать до больницы или из стационара домой.

Телефоны вызова бригады СМП:

112 — единый номер службы спасения

103 и 4-12-03 — номера СМП

Номер Лужковской подстанции – 3-81-03, если бригада на вызове, то вышеуказанные номера.

С. СТОМА,

главный врач УЗ «Шарковщинская ЦРБ».