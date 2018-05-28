



Новых случаев кори в Гродненской области не регистрировалось, сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

«С февраля на территории страны было уже несколько случаев завоза вируса кори, это подтверждено не только эпидемиологически, но и лабораторно. Встречалась ограниченная местная передача», — рассказала Ирина Глинская. В частности, в Минске речь идет о двух завозных случаях кори и трех заболевших. В Гродненской области новых случаев не регистрировалось.